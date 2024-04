I takto může vypadat Ford Transit Custom. Slavný německý úpravce ho připraví na dovolenou mimo civilizaci

Vyrazit do přírody v obytném autě je už samo o sobě dobrodružstvím. Dnešní dodávky vás rozmazlí kvalitním zázemím s plným komfortem pro vaření, relaxaci i spánek. Zážitek můžete ještě umocnit, pokud máte vůz, který nejen vypadá zajímavě, ale dojede i do míst, kam by to jiní vzdali. Máte tak možnost poodjet civilizaci o kus dále a o to víc si vychutnat klidnou dovolenou.

Německý Irmscher je mistrem v převlékání ostrých hatchbacků do skoro závodní kombinézy, ale stejně dobře umí dodat šťávu i jinak na pohled nudným obytným dodávkám. V posledním projektu se zaměřil na Ford Transit Custom. Zatím jde pouze o digitální návrh, ale téměř všechny použité díly si již můžete u Irmscheru objednat. Poptávka po podobných úpravách je natolik velká, že výrobce založil specializovanou divizi Irmscher Van Systems.

Prezentovaný Irmscher Custom „Spirit“ na sebe upozorňuje výrazně žlutým lakem kombinovaným s antracitově černou vrchní částí. Ta ladí s rozšířenými blatníky a spodní částí stylových nárazníků. Přední chrání trubkový rám. Stejnou barevnou kombinaci ctí 18palcová kola Cross Star obutá do terénních pneumatik. Na přání je možné mít kola Heli Star v matném i lesklém provedení. Co se nevejde dovnitř, umístíte na střešní nosič doplněný na přední straně světelnou rampou. Vzadu ještě najdeme funkční střešní spoiler.

Novinka představuje příležitost pro majitele klasického Customu, kterým se nechtělo utrácet za tovární obytnou verzi Nugget. Zázemí pro přespání i vaření zajistí multifukční box, který se snadno ukotví do zavazadlového prostoru. V portfoliu je ale i sprcha a další příslušenství. Po dovolené jej vyjmete a rázem máte zpět plnou užitnou kapacitu dodávky.