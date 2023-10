I takhle může vypadat nový Hyundai Kona. Potenciál crossoveru ukazuje stylová stavba se zajímavou barvou

Také automobilka Hyundai se často uchyluje k rozličným konceptům a přestavbám pro různá odvětví zábavy za volantem, ať už jde o motorsport nebo o dovádění v terénu. Však vzpomeňte na pick-up Santa Cruz, který se dokonce zúčastnil závodu Rebelle Rally. Svůj potenciál ve světě dobrodružství se nyní značka pokouší ještě podtrhnout konceptem modelu Kona s názvem Jayde, který se představil na tuningové show SEMA v Americe.

Název vozu si můžete spojit s jeho barvou, protože Jade, původně Jadeit, je drahokam nefritově zelené barvy. To ve spojení s černě nalakovanými částmi vozu (nárazníky, prahy, blatníky nebo linky oken) vytvořilo hezký kontrast. Ale teď vám do toho hodím vidle, protože se auto sice jmenuje Jayde, ale jeho barvou je Robin egg blue. Co to je? Je to odstín modré pojmenovaný podle vajec snesených červenkou americkou.

Teď, když máte rozšířené obzory o drůbeži, můžeme přejít k samotnému autu. Upřímně na první pohled asi nikoho nenapadne, že by šlo o nějaký brutální expediční speciál, ačkoliv tak může na první pohled působit, nicméně má silniční gumy a dokonce i kratší pružiny Eibach. Jako u většiny vozů na SEMA je jeho účelem spíše hrát na efekt, což se povedlo, protože výsledek vypadá docela cool.

Doplňky karoserie, jako lišty pod prahy a předním nárazníkem, dodala společnost Air Design. Kola na autě jsou HRE 520M, jeden kus vyjde zhruba na 1700 dolarů. Mnohem levnější je pak střešní box Thule Pulse Alpine, který podle specifikace vyjde na zhruba 15.000 korun. Uvnitř pak najdete krásná sedadla Recaro s károvanými středy s barevným motivem exteriéru. Aby toho nebylo málo, vzadu je připravené elektrické kolo Vintage Electric Rally.