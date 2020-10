I nová Škoda Octavia může jezdit na hnůj či cibuli. Víte, jak vzniká šetrný bioplyn?

Škoda pohonu svých vozů na stlačený zemní plyn (CNG) stále věří a rovněž nová generace octavie již přijela ve verzi G-Tec s dvojicí nádrží, malou pro benzin a velkou hlavní pro CNG. Pokud ale chcete být ještě více uvědomělí o svém dopadu na životní prostředí, modely G-Tec mohou jezdit i na takzvaný bioplyn, který vzniká čistě z bioodpadu nebo zeleniny. A právě jeho využití a tvorbu nyní značka rozebírá podrobněji.

Na čerpacích stanicích s bioplynem se tak můžete dočíst, že do své nové octavie tankujete například koňský hnůj. A vlastně je to pravda. I když mezi nádrží auta a skladem s koňskou mrvou, ale i spoustou mrkve nebo cibule, vede cesta přes několik nádrží a trubek.

Normálně využitelné jídlo se nicméně k výrobě bioplynu nepoužívá. Například v rakouském zařízení EVM Biogas Margarethen tak využívají k procesu jen zbytky zeleniny, které z nějakého důvodu nemohly na pulty obchodů, například kvůli neodpovídající kvalitě, a je tedy odpadem určeným k vyhození. Stejně jako třeba kukuřičné klasy zbavené zrn a kukuřičné slupky.

„Na jaře, když byla velká omezení kvůli koronaviru, jsme měli i brambory původně určené pro jeden řetězec rychlého občerstvení,“ dodává Lukas Malaschofsky z EVM Biogas Margarethen. Výrobna využívá i například trávu posekanou v areálu nedalekého vídeňského letiště.

Všechen bioodpad pak putuje do obřích nádrží, kde se do nich pustí bakterie a začne se uvolňovat metan. Ten poté prochází čištěním, při kterém z něj například uhlíkové filtry nebo různé čisticí procesy odebírají znečišťující látky, třeba síru (na tu je metan bohatý, pokud vzniká například z cibule) nebo CO₂. Toto čištění má mnoho fází a stupňů a na jeho konci vzniká bioplyn odpovídající normám pro veřejné plynovody a tankování do plynových automobilů.

Část takto vyrobeného plynu jde do čerpací stanice na okraji areálu, část do veřejného plynovodu. Roční produkce rakouského zařízení je 2.800.000 kilogramů bioplynu. Pro zajímavost, tímto množstvím byste u poslední Octavie G-Tec naplnili celkem 161.569 nádrží.

Nejde přitom jen o výrobu bioplynu k využití pro vozidla. Ne všechen metan jde totiž na čistění, ale část míří i do agregátu, který vyrábí 5.200.000 kW/h elektřiny ročně a teplo zásobující asi 70 domácností v okolí. A pomyslný přírodní koloběh se nakonec vrací na samotný začátek celého procesu – materiál, který posloužil jako zdroj pro výrobu metanu, je následně použitelný jako hnojivo.

Jak ovšem uvádí web levnevozeni.cz, oficiální síť stanic, kde by se dal bioplyn tankovat, v současné době neexistuje. Bioplyn se tedy vyplatí tehdy, pokud máte v blízkosti bioplynovou stanici, družstvo nebo skládku, která plyn nabízí k tankování do vozidel. Cena by přitom měla být obecně nižší než klasické CNG.