I nová auta bohužel reznou. Účinný boj proti korozi je přitom jednodušší, než se zdá

Ačkoliv si to možná nemyslíte, i nová auta reznou. Za nejúčinnější lék považují odborníci prevenci: neboť pro servis je výrazně jednodušší opravit malinký puchýř začínající koroze než řezat a měnit prahy.

„Kvalita ochrany plechů se za posledních třicet let výrazně změnila. Proto mohou vozy Škoda nabízet dvanáctiletou záruku na prorezavění. Ale mechanickému poškození neodolá žádný nástřik. Při včasném zákroku může autorizovaný servis opravit poškozený díl tak, aby bylo možné zachovat tovární záruku,“ poznamenává Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škody Auto Česká republika.

„Když se objeví jakékoli mechanické poškození laku, nebo dokonce již první náznaky rzi, není na co čekat. Korozi je dobré předcházet pravidelnými kontrolami a plnohodnotnou péčí. Stejně jako radíme co nejrychleji opravit lak odřený posypovým štěrkem, doporučujeme i další úkony - například kontrolu průchodnosti odtokových kanálků. Každý provozovatel osobního automobilu by měl rovněž dodržovat pravidelné servisní prohlídky a ideálně nechat vůz kontrolovat i při přezouvání pneumatik,“ dodává Karel Starý.

Víte, že…

… dvanáctiletá záruka na prorezavění (karoserie) vozů Škoda se týká i určité skupiny bazarových vozů, případně aut po nehodě, pokud byla ošetřena v autorizovaném servisu?

... klíčová v boji s korozí je prevence? Pro servis je výrazně jednodušší opravit malý puchýř začínající koroze, než řezat a měnit prahy u koroze pokročilé.

... záruka proti prorezivění vázána na pravidelné kontroly? V autorizovaném servise je zevrubná prohlídka vozu součástí servisní prohlídky.