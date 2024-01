I Lamborghini mělo svého Raptora. Existuje jediný kus, mocné Diablo si namazal na chleba

Lamborghini Raptor je zapomenutý koncept, který mohl mít různé podoby. K sériové výrobě to měl kousek a mohl nabídnout výjimečné svezení.

Když se řekne Raptor, vedle Jurského parku se vám jistě vybaví dravé „fordí“ off-roady. Toto jméno však sehrálo důležitou roli i v historii karosárny Zagato a automobilky Lamborghini, které v polovině devadesátých let procházely finančně komplikovaným obdobím. Královské Diablo se přehouplo do druhé fáze životního cyklu a bylo třeba začít přemýšlet o nástupci.

Období mezi postupným odchodem Diabla a představením nového modelu měl překlenout vůz založený na prototypu Raptor. Zagato chtělo ulovit další zakázku a zároveň prezentovat digitální budoucnost navrhování automobilů na platformě CAD/CAM. Kromě Lamborghini a Zagata, v čele s dvorním designérem Norimem Haradou, se na projektu podílel i švýcarský bobista Alain Wickim.

Díky moderním technologiím byl koncept zhotoven za necelé čtyři měsíce bez nutnosti vyrobit fyzický model. Elegantní, a přesto dravě vyhlížející karoserie využívala karbonové vlákno a měla atypický vstup do interiéru, protože střecha, pevná okna a dveře se odklápěly jako jediný kus.

Zagato zde vytáhlo snad všechna možná esa z rukávu včetně legendární double bubble střechy, kam do prolisu ještě vtěsnalo přívod vzduchu k motoru. Zajímavostí je, že horní kryt střechy šel z rámu odepnout pro vytvoření roadsteru. Dále bylo možné dodatečným panelem zakrýt místo spolujezdce a vytvořit jednomístný sportovní vůz.

Šasi tvořil ocelový trubkový rám, do jehož útrob se nastěhovalo modifikované pohonné ústrojí z Diabla VT. Ve srovnání s ním měl Raptor o 20 mm kratší rozvor. V12 o objemu 5.7 litru disponoval v základu 485 k, ale počítalo se i s příplatkovou kompresorovou variantou, která by výkon posunula na 620 k. Zatímco ostrá verze koketovala s pohonem zadních kol, standardní provedení přenášelo výkon na obě nápravy skrze viskózní spojku, která do předního diferenciálu neposlala více než čtvrtinu síly.

Původní brzdy Brembo nahradila výkonnější soustava od Alconu. Kvůli dietě, která snížila hmotnost ve srovnání s Diablem o 300 kg, se z vozu vystěhovala kontrola trakce i ABS, ale klimatizace zůstala. Vzhledem k surovému charakteru se pozornost upírala na podvozek. Ten využíval tlumiče Koni v uspořádání dva vpředu a čtyři vzadu. Hořčíková kola o průměru 18 palců obouvala pneumatiky Pirelli.

Jediný vyrobený prototyp potvrdil vynikající jízdní vlastnosti a hovořilo se o zdolání stovky za 4 sekundy, což bylo v té době fenomenální. Karoserii pokryl modrý lak Corfu v dokonalé souhře se šedým alcantarovým vnitřkem. Ten měl velice strohé pojetí, ale zároveň veškeré potřebné ovladače a digitální přístrojový štít.

Zagato plánovalo výrobu 50kusové série v závislosti na odezvě z premiéry na ženevském autosalonu v roce 1996. Kdyby záleželo jen na ní, projekt by pravděpodobně dostal zelenou. Prý se už tam povedlo předběžně prodat tři kousky. V té době už se hovořilo o nástupci Diabla v podobě konceptu Canto, který vypadal jako kříženec Diabla s Raptorem a ne jako plnohodnotný pokračovatel rodu. Když v roce 1998 koupil Volkswagen Lamborghini, Canto šlo nadobro k ledu, takže Raptor mohl být vyroben, ale už to nedávalo moc smysl.

Alain Wicki mu ale věřil, dokonce se pokoušel domluvit na výrobě se Zagatem, ale neuspěl. Jediný Raptor zaparkoval ve své garáži a v roce 2000 ho dal na autosalonu v Ženevě do dražby, kde se prodal za 360.000 tehdejších franků, dnes asi 9,5 mil. Kč, ale tehdy to pochopitelně bylo mnohem méně. Podruhé Raptor změnil majitele v roce 2019, kdy jej aukční síň RM Sotheby´s v Abu Dhabi vydražila za 1.086.250 dolarů (dnes asi 24,84 mil. Kč)