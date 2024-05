I krásné Ferrari 12cilindri může vypadat nevkusně. Stačí pustit ke konfigurátoru nesprávného

Automobilka Ferrari představila v minulém týdnu nástupce modelové řady 812, který nese označení 12cilindri (dodiči čilindri) a potěšila tím všechny fanoušky. Pod kapotou je vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, který produkuje 830 koní v 9250 otáčkách a 678 N.m točivého momentu v 7250 otáčkách. Takové auto umí jet 340 km/h a stovku pokoří pod tři sekundy. Výkon jde přes osmistupňovou převodovku na zadní kola.

Vůz už je v konfigurátoru, nicméně ceny za jednotlivé příplatkové položky jsou skryté. Uvidíte je až jako vážný zájemce, což my samozřejmě nejsme. Nic nám ale nebrání podívat se, co všechno je možné do auta dostat. Seznam příplatků může být u každého Ferrari obrovský a také pěkně mastný. Jen barev laků karoserie je 26 a jsou rozdělené do několika kategorií včetně těch známých z historických vozů.

21palcová kola můžete mít v pěti různých designech včetně bílých v klasickém Ferrari designu. Výfukové koncovky můžete mít čistě z titanu nebo potažené černou ochrannou keramikou. Řadu doplňků si pak můžete zvolit z karbonu, třeba difuzor, kryt motoru, výdechy v kapotě, část předního nárazníku nebo zadní křídlo. Střecha může být z karbonu potaženého lesklou vrstvou nebo prosklená.

Také interiér může hrát barvami, a to skutečně všemi a všude. K dispozici máte patnáct odstínů kůže včetně ikonické Rosso Ferrari. Ještě více barev je pak na výběr u koberečků. Celkem 44 odstínů se ale netýká jen samotných koberců, ale také čalounění od nohou ke středovému tunelu a k prahu dveří. Tahle položka je tedy nesmírně důležitá při ladění barevných kombinací interiéru. Tuto část vozu můžete mít i světle šedou, ale to bychom si sem radši brali přezůvky.

Dalších dvanáct odstínů kůže je pak na výběr pro čalounění horní části obložení dveří a palubní desky, obložení sloupků dveří a prostoru za zadními sedadly. Je toho málo? Tak si ještě vyberte čalounění spodní části obložení dveří a středového tunelu. Klidně z Alcantary. Jo a co stropnice? To je dalších 15 odstínů na výběr. Sedadel pak máte na výběr tři druhy včetně karbonových skořepin.

U nekarbonových sedadel můžete mít funkce ventilování i masírování a lze si vybrat i barvu zadní části sedadel. Bezpečnostní pásy mohou být klidně žluté a na výběr je také z 22 barev nitě, kterou bude vyšitý kůň na opěrkách hlavy. Vybrat si můžete i barvu kůže obložení volantu. Dále je možné vůz dovybavit hliníkovou opěrkou levé nohy, displejem pro spolujezdce, senzorem kvality vzduchu nebo konektivitou Myferrari.

Ve standardu je přední radar pro adaptivní tempomat, ale připlatit si můžete i radar dozadu nebo kamery pro rozhled okolo celého vozu. Hodit se bude také systém přizvedávání podvozku, adaptivní přední světlomety, vyhřívaný volant, dálkové otevírání vrat garáže nebo telemetrie. Celý vůz je pak možné zabalit do ochranné folie, případně si připlatit termoizolační čelní sklo. A jelikož je o italské auto, nesmí chybět popelník.