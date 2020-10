I Jeep nabízí obrněná SUV. Cílový trh bezpečného Grand Cherokee vás nepřekvapí

Nemusíte se zrovna koukat na Sicario, aby vás napadlo, že o obrněná vozidla bude v Mexiku docela zájem, když tento soused USA často obývá vrchní příčky statistik kriminality. Vlastně tedy nepřekvapí, že taková vozidla najdete i skrze tamní zastoupení amerického Jeepu a že prodej obrněných modelů Grand Cherokee zde nyní dosáhl milníku 1000 kusů.

Svou ochranu přitom nedává vylepšené Grand Cherokee nijak najevo. SUV vypadá zcela sériové, jeho karoserie je nicméně vybavena balistickými pláty na těch nejdůležitějších místech, klasická okna nahrazují bezpečnostní skla s několika mezivrstvami z PVB fólie, nechybí ochrana podvozku a motoru proti výbuchu granátů, dále zesílené části rámu, posílený podvozek či run-flat pneumatiky.

Obrněný Grand Cherokee dosahuje balistické ochrany úrovně NIJ-IIIA, takže by měl ochránit před střelbou z .44 Magnum nebo pár střelami z lehkého samopalu. O pevnost na kolech samozřejmě nejde, ale Jeep by měl vydržet krátký střet s lehkými zbraněmi, kdy je v zájmu posádky se z prekérní situace co nejrychleji dostat.

Jeep tyto Grand Cherokee vyrábí u sebe doma v Detroitu a až následně jsou vozy exportovány do Mexika, kde jsou vybaveny obrněním. Pro tyto verze se používá výhradně 5,7litrový V8 pod kapotou, který zajišťuje výkon 265 kW (360 koní) a točivý moment 528 N.m. Standardem je i osmistupňová automatická převodovka a stálý pohon všech kol. Cena za větší bezpečí začíná na 1.850.900 pesos (asi 2 miliony korun).