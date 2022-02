I Hyundai i30 N Performance může být schopné závodní auto. Jeli jsme 4H Most, někdy stačí pospíchat pomalu

Pro úplnost se hodí dodat, že vozy jsou rozděleny do dvou kategorií - R1 a R2. Kategorie R1 je pro vozy s výkonem nad 110 kW na jednu tunu, kategorie R2 pro vozy s výkonem 109,99 kW a méně na jednu tunu. Automaticky jsme se tak zařadili do R1, a to společně třeba s BMW 135i, Nissanem 350Z či Toyotou GT86 v továrním tuningu.

Ne každý od mládí dře v motokáře a disponuje dostatečnými finančními prostředky k provozování skutečného motorsportu na profesionální úrovni. Jsou to ale právě takové závody a opuštěné silnice za vsí, kde lze pilovat řidičské dovednosti a užít si s partou stejně smýšlejících bláznů do řízení.

Nenazývejme to tak úplně motorsportem. Vytrvalostní závod 4h Most je poloprofesionální akce pro maximálně 25 aut s celkovým zabezpečením včetně traťových komisařů, hasičů i safety caru. Závod se jede několikrát ročně na Autodromu Most a za účast dáte 14.520 Kč. Není to tedy vyloženě punková akce, ale zvracet nervozitou před boxem taky nebudete.

Partnerství mezi značkou Hyundai a týmem začalo v loňském roce, společně brázdí okruhy v seriálu TCR Europe. V květnu loňského roku předala nošovická automobilka týmu také dva předprodukční kusy Hyundaie i30 N s automatem DCT, aby mohla propagace sportovní divize pokračovat i mimo seriál TCR. Právě tyto dva kousky přihlásili do závodu 4h Most.

Na poslední lednovou neděli jsem dostal sedadlo v Hyundai i30 N Performance při vytrvalostním závodě 4h Most. Startoval jsem pod taktovkou závodního týmu Janík Motorsport, kterému české zastoupení Hyundaie poskytlo dva předprodukční kousky prvotiny sportovní divize N. Jak jsem dopadl, jak celý závod probíhal a na kolik by vás vyšlo zažít to na vlastní kůži?

Náš tým a auto

V týmu jsem byl s kolegy Martinem Machalou z Auto.cz a Jirkou Baborským a Leošem Káňou z časopisu Svět motorů. Dostali jsme šedý Hyundai i30 N Performance, který disponuje výkonem 206 kW (280 koní), na stovku se dostane pod šest sekund a umí se rozdovádět až na 250 km/h. A abych připomněl, měl osmistupňový automat DCT.

Trénink jsme odjeli na sériových kolech a zimních gumách, protože nám o nic nešlo. Spíš to bylo lehké opáčko mosteckého okruhu pro ty, kteří sem mimo sezónu nezavítají. Co mě osobně zarazilo, byly balíky z pneumatik na většině vnitřků zatáček. Po rekonstrukci části trati tu zůstaly kvůli obrubníkům, ale na závod jsem je nečekal. Naštěstí zmizely balíky na výjezdech, to byla předtím nepříjemná psychická brzda.

Na trať nás pustili v 10:00 na trénink. V autě jsme mohli být dva, což bylo dobré pro méně zkušené jezdce, kteří si tak procvičili stopu s mosteckými veterány. Každý z naší posádky měl za volantem na trénink 12 až 13 minut, tedy zhruba šest kol. Poté následovala pětiminutová pauza, během níž jsme nasadili kola Evo Corse s pneumatikami Goodyear Eagle F. A hurá na kvalifikaci!

Kvalifikace proběhla časově velmi podobně, každý jsme si dali jedno zahřívací kolo, tři až čtyři ostrá kola a jedno vychlazovací. Nutno podotknout, že na trati byli při kvalifikaci všichni účastníci, takže když vás někdo zdržoval, měli jste prostě smůlu. V našem týmu ovládl kvalifikaci motorsportem ošlehaný Martin Machala s časem 1:59. Můj čas 2:03 tak sice nebyl nejlepší, ale udělal mi velkou radost.

Jdeme na to!

Martinův čas nám zajistil start z druhého místa hned za BMW M135i. Ve zpětném zrcátku jsme měli Caterham s šestnáctistovkou. Právě Martin šel na řadu jako první. Ve 12:00 odstartoval závod letmým startem - první kolo auta objela za safety carem, ten pak zajel do boxů, a po projetí cílové čáry se mohlo jet na plný plyn a předjíždět. Hned první zatáčku Martin prodal, s mnohem výkonnějším BMW nemělo smysl bojovat.

Všichni jsme taky tušili, že nás Caterham dříve či později udělá. Na rovinkách sice neměl šanci, ale na mosteckém okruhu je to záležitost pár zatáček, maximálně kol. Po chvíli jsme tak drželi třetí příčku. Plán byl takový, že každý z nás odjede za volantem jednu hodinu, respektive padesát minut s tankováním (mimo boxy) a výměnou řidiče. Pokud by se nic nestalo, určitě by nám zůstala třetí pozice a pro mě by to byla první bedna v životě.

Byl jsem to já, kdo klukům říkal, abychom nedrtili auto těsně ke dvěma minutám, ale jeli víc volně, s časy okolo 2:05 až 2:06. Ne, že bych měl s motorsportem nějaké velké zkušenosti, ale přišlo mi logické se držet na 80 až 90 % schopnostech auta, aby nám vydrželo až do konce. Nejsem sice závodník, ale vím, co je to Le Mans. Tohle ale víme všichni. Víme, jak se na okruhu při takovém závodu chovat. Nicméně tváří v tvář realitě se to často vytrácelo.

Martin se při kole bez předjíždění držel časů 2:00 až 2:02. Hyundai i30 N nám také rychle připomněl, že je v sériovém stavu. Brzdy začaly po pár kolech vadnout. Bylo tak třeba být občas trochu něžnější, víc chladit a klidně pustit nohu z plynu už za boxovou uličkou, abychom se do první šikany nepřiřítili na plných brzdách.

Dalším aspektem bylo i negativum korejského hot-hatche, a sice malá nádrž na benzin. 50 litrů je na ostré auto prostě málo a v kombinaci s tak žíznivým motorem vás to štve, i když máte eNko třeba jen na okresky. A co teprve na okruhu. Když se Martinovi rozsvítila rezerva pod Matadorem, v předposlední zatáčce už mu auto začalo cukat. To není ani kilometr.

Druhý na řadě byl Jirka Baborský, který se svůj čas očividně snažil stlačit pod dvě minuty. Avizovaný čas pro udržení techniky do konce závodu bez závad měl zřejmě pouze v případech, že ho někdo brzdil. Na čerpací stanici se pak zdržel o dvě minuty déle, protože kluci s pumpou ještě nebyli na místě.

Já byl třetí na řadě. S Jirkou jsme si podali dveře, já nasedl, začal si štelovat sedačku a Václav Janík se ke mě nahnul s tím, že mi ještě nazují semi-slick, konkrétně Federal 595 RS-R. No super, tak tohle je pro mě premiéra. Vím jenom, že tyhle gumy před zahřátím pěkně kloužou. Říkal jsem si, že to bude tak na dvě až tři kola. No, prý tak šest. Mezitím, co jsem na heveru, mě Jirka upozorňuje na nizoučký Caterham, který prý není ve zpětných zrcátkách pomalu ani vidět a málem ho v jedné zatáčce trefil.