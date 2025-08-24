I Ferrari 550 Maranello má svůj restomod. Z původního vozu vám udělá Barchettu

Během automobilového týdne v Monterey se tato specialita mezi všemi těmi hypersporty možná trochu ztratila, přesto má ale co ukázat.
Restomody už dnes vznikají také z exotických vozů. Vždyť pořádné modernizace se naposledy dočkalo třeba Lamborghini Diablo. Vlastně tedy nepřekvapí, že loňský projekt Veloce12 od italského studia Touring Superleggera, které si vzalo do parády grand tourer Ferrari 550 Maranello z 90. let, se teď dočkal přídavku. V limitované sérii totiž vznikne i otevřená Barchetta.
Novinka samozřejmě odkazuje na originál 550 Barchetta Pininfarina, který je ve světě Ferrari docela raritou s pouhými 448 vyrobenými kusy. Nový restomod každopádně vychází z původního a mnohem běžnějšího kupé Maranello, kdy jeho pevnou střechu nahrazuje skládací plátno, údajně v sofistikovanějším provedení než u původní Barchetty – ta měla pouze nouzový „soft top“, který navíc modelu zrovna neslušel (viz galerie).
K omlazené přídi a zádi s novým LED osvětlením tak přidává studio i nově navrženou část za kabinou, společně s ochrannými oblouky oděnými do kůže. Stejně jako v kupé je potom vyšperkován samotný interiér, který u představeného exempláře hraje ve dvoubarevném motivu koženého čalounění, a nabízí nové spínače a ovládací prvky na středovém panelu a konzoli.
Pod kapotou si Ferrari ponechává svůj originální 5,5litrový atmosféricky plněný dvanáctiválec o výkonu 485 koní (357 kW), standardně spojený s manuální šestistupňovou převodovkou. Firma každopádně motor vybavila zvučnějším výfukovým systémem Supersprint, zatímco úpravy na podvozku jsou ve formě moderní brzdové soustavy Brembo a aktivního nastavitelného odpružení Tractive.
Zatímco u kupé Veloce12 oznamovala firma tvorbu 30 kusů, každý s cenovkou od 690.000 eur (cca 16,9 milionu korun) bez započítání dárcovského vozu, v případě nové Barchetty zatím kapacitu produkce ani cenu neupřesňuje. S nutným odstraněním střechy to však bude nepochybně o další balík eur více.
Zdroj: Touring Superleggera | Zdroj videa: Ferrari