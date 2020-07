Hyundai zbrojí proti Tiguanu R. Výkonný Tucson N by mohl dostat přes 340 koní

S ostrými N variantami svých modelů má Hyundai velké plány. Po dobře známé i30 N se už chystá ukázat menší i20 N a dříve se mluvilo také o příchodu crossoveru Kona N. Podle všeho by se však automobilka ráda pustila i do sféry výkonných SUV, takže máme do dvou let očekávat rovněž Tucson N.

O silném SUV se teď objevují první neoficiální informace. Korejský web Korean Car Blog uvádí, že novinka by přijela s novou generaci Tucsonu a postavila se samozřejmě nad dosavadní sportovně střiženou výbavu N Line. Nejzajímavější spekulace se ovšem týkají motoru pod kapotou.

Tucson N si má totiž vzít na mušku nedávno předvedený Volkswagen Tiguan R s dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 320 koní (235 kW). U korejského SUV se nicméně mluví o nasazení přeplňovaného 2,5litrového čtyřválce, který by zajistil přes 340 koní (250 kW).

Výkonný motor podle všeho Hyundai vyvíjí právě pro vrcholné N modely a stejná publikace nedávno přinesla fotografie testovací muly Velosteru N, který měl silnou jednotku 2,5 T-GDi používat. Ostatně takto velký přeplňovaný motor, avšak s výkonem 300 koní (223 kW), už používá i sedan Genesis G80 od luxusní značky Hyundaie.

Uvidíme tedy, jak se automobilka s výkonným SUV popere a zda si údajný 2,5litr najde cestu i do Evropy. Na starém kontinentu nás ovšem čeká nejprve uvedení zmíněného hot hatche i20 N a později crossoveru Kona N, který nejspíš využije techniku i30 N a postaví se proti T-Rocu R od VW.

V galerii současný Hyundai Tucson N Line.