Korejce je třeba brát vážně. Historie eko-modelů značky Hyundai to jen dokazuje

Možná se to nezdá, ale s ekologicky zaměřenými vozidly má korejský Hyundai už třicetiletou historii. Nyní se automobilka kouká do minulosti na své prvotiny, díky kterým se udržela na cestě za dnes populárními hybridy a elektromobily v nabídce. Věděli jste třeba, že jako elektromobil existovala už v 90. letech třeba taková Sonata?

Právě koncept plně elektrického sedanu Sonata rozběhl Hyundai na cestu za alternativními pohony. Vývoj na voze započal na začátku roku 1990 a svůj první čistě elektrický vůz předvedl Hyundai v roce 1991. Koncept používal olověné baterie, jeho dojezd byl 71 kilometrů a maximálně dokázal vyvinout rychlost 60 km/h.

Inženýři se ve vývoji nezastavili a korejská značka postupně v průběhu 90. let představila hned několik dalších elektrických prototypů jak na základě modelu Excel, tak opět na novějších verzích Sonaty a v roce 1994 dokonce na kupé Scoupe, které už dokázalo ujet 140 kilometrů a dosáhnout rychlosti 120 km/h.

Elektrické ústrojí se v rámci vývoje objevilo v roce 1995 také uvnitř menšího modelu Accent, v němž se testovalo použití modernějších NiMH (nikl-metal hydridových) akumulátorů, které vozu zajistily mnohem vyšší dojezd až 390 kilometrů. Stále ovšem nebyla technologie včetně doby nabíjení, infrastruktury či zatížení vozu vhodná k sériové produkci.

Během této doby nicméně Hyundai experimentoval rovněž s hybridními vozidly a futuristicky vypadající koncept FGV-1 se v roce 1995 ukázal na autosalonu v Soulu. O čtyři roky později jej následoval hybridní koncept FGV-II, zatímco se zdálo, že motoristický svět bude počátkem nového milénia na takto elektrifikované vozy připraven.

Opomenout nelze i počátek vodíkových ústrojí, se kterými si Hyundai hrál již od roku 1998. Vodíkové SUV Santa Fe z roku 2000 mělo dojezd 230 kilometrů, ale i tady se ukázalo, že je stále brzo na přemýšlení o sériové výrobě z důvodu nedostatečné infrastruktury vodíkových čerpacích stanic.

Hyundai však nezahodil flintu do žita a na autosalonu v Ženevě v roce 2004 ukázal svou další iteraci elektrického pohonného ústrojí využívajícího vodíkové palivové články. Tentokrát se technika objevila v SUV Tucson, které s výkonem 80 kW (109 koní) dokázalo ujet skoro 300 kilometrů.

Rozmach po roce 2010

Lze říct, že v rámci sériové výroby se začala situace pro elektrické, vodíkové i hybridní Hyundaie rozjíždět svižněji až po roce 2010. Prvním sériovým elektromobilem byl tehdy model BlueOn postavený na základě městského hatchbacku i10, který byl s dojezdem 140 kilometrů prodáván výhradně na trhu Jižní Koreje a sloužil vládním agenturám.

V roce 2011 pak značka spustila prodej Sonaty Hybrid, jakožto prvního konvenčního hybridu s lithium-polymerovými akumulátory. V roce 2013 byl prvním masově vyráběným vodíkovým autem na světě Hyundai ix35, a to s dojezdem 592 kilometrů. Rok 2016 byl následně premiérou dnes už známého modelu Ioniq, který si také uzmul prvenství – jako první auto na světě bylo nabízeno s hybridním, plug-in hybridním nebo čistě elektrickým ústrojím. Blízko současnosti nakonec přichází v roce 2018 vodíkové SUV Nexo a plně elektrická verze crossoveru Kona s dodatkem Electric.

Rok 2020 popisuje Hyundai jako rok elektrifikace, což ostatně ve svých plánech netají ani dceřiná Kia. Zájem o další vývoj vodíkových ústrojí korejské automobilky neklesá, nicméně celý automobilový průmysl se masivně žene především cestou plug-in hybridních a čistě elektrických vozů, kdy existující spalovací motory v nabídce přechází minimálně na výpomoc mild-hybridních systémů.

Sečteno podtrženo, Hyundai plánuje v Evropě do konce letošního roku nabízet tři čtvrtiny svého modelového portfolia s určitou formou elektrifikace. U osobních aut se přitom zastavovat nechce a technologii přenese i do sféry závodních či užitkových vozů. A právě tímto způsobem se korejská automobilka vidí do roku 2025 jako jeden ze tří největších prodejců elektrických vozidel v Evropě.