Hyundai vyrobil již 100 milionů aut. Připomeňte si s námi jeho začátky

Prvních padesát milionů aut Hyundai vyrobilo během 46 let své existence, druhou padesátku milionů pak zvládlo právě nyní, a to jen za jedenáct let. Jubilejním stomiliontým vozem byl model Ioniq 5, což značka oslavila ve svém domovském závodu v Ulsanu. Tam to také vše začalo v roce 1968. Mateřská společnost Hyundai Togun vznikla již v roce 1947, kdy ji založil Čong Ču-jong jako stavební firmu, která budovala významné státní projekty dopravní infrastruktury – přehrady, dálnice a tak dále. Automobilka vznikla v roce 1967, stejně jako továrna v Ulsanu. Zde se montovaly Fordy Cortina z dovezených dílů, a také nákladní vozy Ford. Značka ale mířila výš a chtěla stavět své vlastní auto.

Najala proto bývalého výkonného ředitele britského Austin Morrisu George Turnbulla, který do svého týmu přivedl špičkové britské konstruktéry a designéry. Výsledkem se stal model Pony, který se představil ve formě konceptu v roce 1974 na autosalonu v Turíně. Sériové provedení bylo uvedeno na trh v prosinci roku 1975. V roce 1976 vznikla jeho užitková verze, v roce 1977 pak kombi a v roce 1981 nabídku doplnilo třídveřové kupé a sedan se splývavou zádí. Vozy se již v roce 1976 začaly vyvážet do zemí Latinské Ameriky a Egypta, na evropský trh značka vstoupila v roce 1979.

Do Kanady se Pony dostalo v roce 1984, kde zaznamenalo prodejní úspěchy, a to již ve své druhé generaci s modernějším designem, ale stále podobnou technikou jako „jednička“, včetně motorů od Mitsubishi. Na klíčový americký trh automobilka vstoupila v roce 1986, o rok dříve oslavila miliontý vyrobený vůz.

Vůbec první motor vlastní konstrukce (čtyřválec Alpha o objemu 1,5 litru a 12 ventily s rozvodem SOHC) se objevil v sériových vozech roce 1992, stejně jako vlastní převodovka. Tuzemské působení značky všichni známe, včetně společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, byla založena 7. 7. 2006. Výroba zde začala v roce 2008.