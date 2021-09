Hyundai věří vodíku. Představuje několik konceptů, včetně sporťáku o výkonu 680 koní

Do vývoje pohonů využívajících vodíkové palivové články chce koncern Hyundai Motor Group (HMG) šlápnout opravdu naplno. Na tiskové konferenci Hydrogen Wave oznámil, že do roku 2030 chce nabízet vodíkové modely na stejné cenové úrovni jako srovnatelné elektromobily využívající pouze baterie a do jejich vývoje investuje nemalé prostředky.

Vodík si totiž Hyundai představuje nejen v osobních autech, ale také v dalších kategoriích od užitkových a těžkých nákladních vozidel, po závodní vozy či vozidla veřejné dopravy nebo zemědělské a stavební stroje. Cenovou dostupnost má zajistit nyní vyvíjená třetí generace vodíkového pohonu, kterou chce HMG poprvé předvést v roce 2023.

Vyšší výkon, nižší spotřeba nebo menší konstrukční velikost a náročnost. Už nyní Hyundai představuje 100kW a 200kW varianty nové generace vodíkové jednotky, které mají zhruba stejnou velikost jako v současném SUV Nexo, ale zajišťují dvakrát tak větší výkon. Jednotky s vodíkovými palivovými články zamýšlí i jako záložní krizové zdroje energie pro využití v různých situacích, a to rovněž v mobilní formě jako nástavbu pick-upu (třeba jako záložní zdroj pro IT společnosti, při přírodních katastrofách nebo pro dobíjení vybitých elektromobilů na cestách).

Jako velký výrobce užitkových vozidel plánuje HMG do roku 2028 nabízet vodíkový pohon ve všech svých komerčních vozidlech. Například vodíkový tahač XCIENT Fuel Cell už automobilka úspěšně sériově vyrábí. Z blízké budoucnosti pak Hyundai ukazuje autonomní tahač Trailer Drone rovněž využívající vodíkový pohon nebo samostatná autonomní vozítka e-Bogie ve využití třeba pro hasiče, s vodním dělem, k převozu dronů či dalšího nářadí.

Po stránce osobních vozidel je však asi nejzajímavější koncept sportovního modelu Vision FK, který využívá plug-in hybridní řešení vodíkového pohonu s možností externího dobití baterie. Tato specifikace pohonu má konceptu zajišťovat výkon přes 500 kW (680 koní) a zrychlení z nuly na 100 km/h pod 4 sekundy. Dojezd zmiňuje Hyundai na 600 km. Vývoj probíhal ve spolupráci s chorvatským Rimacem a šéf vývoje Albert Biermann na prezentaci naznačil úmysl testování techniky v motorsportu.