Hyundai Tucson Plug-in Hybrid má české ceny. 265 koní v akci tlačí pod 900.000 Kč

První tucson do zásuvky kombinuje přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru s elektromotorem o výkonu 66,9 kW (91 koní) a 6stupňovou automatickou převodovku. Výsledkem spolupráce motorů je kombinovaný výkon 195 kW (265 koní) a 350 N.m točivého momentu. To z něj dělá nejvýkonnější verzi v nabídce. Na jedno nabití má pak novinka ujet až 50 km, a to díky 13,8kW akumulátoru.

Nejvýkonnější však v tomto případě znamená i nejdražší. Motorizace Plug-in Hybrid je dostupná od druhé výbavy Comfort za minimálně 899.990 Kč. V případě vyšší výbavy Smart pak vyjde na 959.990 Kč. Bez jarní prémie 70.000 Kč už by tedy stál přes milion. Nejvyšší výbava Style už se s tímto motorem přes milion dostala, stojí 1.049.990 Kč. Je tedy přesně o 200.000 Kč levnější než model Santa Fe Plug-in Hybrid.

Zástavba plug-in hybridního ústrojí některým uživatelům sice ušetří dost paliva, ale ubere trochu na praktičnosti. Základní zavazadlový prostor se zmenší z 620 na 558 litrů. Po sklopení druhé řady sedadel pak dělá prostor 1737 litrů oproti původním 1799. O zas tak velké omezení tedy nejde.

O výbavách jsme se rozepsali už zde. Pro varianty PHEV jsou standardem 19palcová kola. S příplatkem Premium u výbavy Style dostanou motorizace HEV a PHEV vedle řady dalších položek i adaptivní odpružení ECS a dálkově ovládaný autonomní parkovací asistent. Balíček stojí 60.000 Kč.