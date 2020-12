Hyundai v letošním roce modernizoval celou řadu osobních vozidel prodávaných u nás, a přestože ne všechny modely už stihly vstoupit na trh (chybí například Kona Electric a i30 N), lze jeho nabídku považovat za jednu z nejmladších za hodně dlouhou dobu. U stěžejních modelů je navíc na výběr z klasických spalovacích, hybridních i plug-in hybridních jednotek, dá se tedy říci, že si na své přijde prakticky každý.

Jedním ze nejdůležitějších modelů automobilky je SUV Tucson, které nedávno dorazilo na český trh ve čtvrté generaci (druhá se v EU jmenovala ix35). Hyundai tento model považuje za průkopníka v segmentu C-SUV, který se z role „následovatele“ vypracoval do pozice udavače trendů. Od roku 2011 je C-SUV úzce spjato s Českou republikou, protože vzniká i v továrně Hyundai Motor Manufacturing Czech, kde aktuálně zaujímá asi 70 % výroby. Nejen pro samotnou automobilku, ale i pro nošovickou továrnu jde o jeden z nejziskovějších modelů. V segmentu jde navíc o jeden z nejodvážnějších vozů, což můžete posoudit už z fotografií.

Nový Hyundai Tucson konečně oficiálně! Designová pecka sází hlavně na hybridy

První rande a hned se vší parádou

O novém Hyundai Tucson jsme se v průběhu posledních měsíců dozvěděli v podstatě vše s výjimkou toho, jak jezdí. To jsem poprvé zjišťoval minulý pátek v Praze a už od první chvíle mi bylo jasné, že se s tímhle autem nikde neschovám. Fluidním křivkám je konec a nastupuje styl, jehož základy položil už koncem Vision T. Antracitová maska chladiče šokuje už svými rozměry, ale hlavně LED světlomety připomínajícími andělská křídla. Běžně nejsou vůbec vidět, za což může využití špionážní technologie, a jak vypadají v zapnutém stavu, už dobře víte. Diody jsou krásně schované v masce chladiče, totéž by ale mělo platit u žárovkových světel, která zůstala základní linii Start.

Nová generace tucsonu má po designové stránce s tou minulou pramálo společného, je svalnatější a jeden by ani neřekl, že jde o Hyundai. Kouzlo je i v detailech – logo zakomponované do skla pátých dveří vypadá trojrozměrně, ale ve skutečnosti není. Zmizel i zadní stěrač, který nově našel místo nad oknem víka kufru, a kdybyste náhodou hledali přední mlhovky, ty suplují nízko usazené segmenty diodových světlometů.

Nový Hyundai Tucson v prvním českém videu. Proháněli ho přímo v Nošovicích

Další šok nastává po otevření dveří. Tohle že je Hyundai?! Přístrojová deska je nízká a nemá klasický štít. Proč taky, když je před řidičem pouze displej (od druhé výbavy standardně), který snad bude dobře čitelný i na přímém slunci. Středová konzola je kompletně dotyková a vám jen zbývá se rozhodnout, zda si vystačíte se 8palcovým displejem, nebo sáhnete po infotainmentu s 10,25palcovým displejem, navigací a online funkcemi (standard pro nejvyšší výbavu, za příplatek u druhé nejvyšší výbavy) včetně výpočtu trasy na cloudu a donavigování až ke dveřím prostřednictvím mobilní aplikace Bluelink.

I v novém tucsonu si můžete pustit zvuky kavárny, praskajícího krbu či zasněžené vísky, což je pro někoho naprostá zbytečnost, ale jinému může zpříjemnit cestování. Mně osobně se líbí klimatizace s nepřímými výdechy schovanými v dlouhé liště táhnoucí se po celé šířce přístrojové desky. Na rozdíl od čtyř velkých výdechů po stranách a uprostřed přístrojovky mají vzduch rozptylovat rovnoměrněji. Potvrzuji. I když jsem klimatizaci pustil naplno, byl rozptyl vzduchu v kabině přirozenější.

Nový Hyundai Tucson má konečně české ceny! Konkurenti by měli hned zpozornět

Novinkou v rámci modelu je také ovládání automatické převodovky tlačítky na středovém tunelu. Má je kona i vlajková loď Santa Fe po modernizaci, a přestože tento způsob ovládání možná ušetří nějaký prostor, nad klasický by-wire volič (klidně i v malinkém provedení) stejně není. Takhle musíte neustále dávat pozor, co máte zařazeno, navíc rychlost odezvy převodovky například při manévrování na malém prostoru není kdovíjaká. Tucson s manuální převodovkou má středový tunel jiný, dokonce i s menší schránkou pod loketní opěrkou (fotky v galerii). V obou případech má ale otevřených odkládacích míst až až.

Díky vyššímu posazu a nízké přístrojovce máte pocit, jako byste neseděli uvnitř auta, ale spíše na něm. A to je dobře, protože aspoň máte dobrý výhled do stran. Přední sedadla mají široká opěradla, jen délka sedáků by mohla být větší. Místa mám dost v loktech i nad hlavou (měřím 190 cm), a to i vzadu, kde mi před koleny zůstalo dobrých pět centimetrů do kontaktu s předním sedadlem nastaveným na mou výšku. Prahy jsou subtilní a úhel otevírání dveří dostatečný, takže i dozadu nastoupíte snadno. Při dlouhých přesunech přijdou vhod polohovatelná zadní opěradla a překvapuje i poměrně nízký středový tunel, ačkoliv jsou u čtyřkolek zadní kola hnaná klasickým kardanem i u hybridních variant.

Nový Hyundai Tucson vs. konkurence: Jak si stojí proti Karoqu a Korandu?

S hybridem i bez

Nový Hyundai Tucson se prodává výhradně s motory o objemu 1,6 litru a ve velkém se u něj rozmohla elektrifikace. Testování jsem zahájil s vrcholným hybridem 1.6 T-GDI s celkovým výkonem 169 kW, automatickou převodovkou a pohonem všech kol, přímo s vozem, který vidíte na fotkách. Šlo o nejvyšší výbavu Style s paketem Premium, přičemž po odečtení prémie ve výši 70.000 Kč se výsledná cena jen těsně vešla pod milion korun. Byl to takový milionový tucson.

Přeplňované šestnáctistovce pomáhá elektromotor o výkonu 44 kW, li-pol akumulátor s kapacitou 1,49 kWh je umístěn pod zadními sedadly. Zajímavá je i samotná převodovka. Nejde o variátor, e-CVT či dvouspojku, ale o prostý, hladce řadící měničový automat. První kilometry jízdy jsem se hlavně rozkoukával a nesnažil se hledat rozdíly mezi jednotlivými jízdními režimy. Hybridní Tucson se však ukázal jako mimořádně komfortní společník, jehož pohon byl vyladěn právě za tímto účelem. Rozjezdy na elektřinu, jakožto i přepínání mezi elektrickým a spalovacím motorem probíhají jemně, bylo až škoda do souhry jakkoliv zasahovat.

Nový Hyundai Tucson v dalším českém videu. V Beskydech vyrazil do terénu

Byl to zároveň vůz vybavený adaptivním podvozkem, který je u modelu jako takového naprostá novinka. V komfortním režimu se tucson ladně pohupuje, řízení je měkké, ale při rychlé manipulaci s volantem (například při vyhýbacím manévru) tuhne. Jedu stodvacítkou, a kdyby kolem předních sloupků a vnějších zpětných zrcátek tolik nefoukalo, připadal bych si jako v prémiovém autě. Až tak je tucson s adaptivními tlumiči pohodlný a plavný.

Dlužno dodat, že pohodlí obětoval snad úplně vše. Když si na rovném dálničním úseku prakticky bez provozu zkouším v rámci jednoho jízdního pruhu krátké obloučky, cítím měkké uložení náprav a jemné zavlnění vozu i po srovnání do přímého směru. Nejenom v komfortním, ale také ve sportovním režimu se karoserie docela naklání, v ostřejších zatáčkách se však pokládá do obou bočních kol a ani na vlhké silnici není cítit prvotní nedotáčivost.

Nový Hyundai Tucson N Line se poprvé ukazuje. Ostře jen vypadá, dorazí na jaře

Podvozek toho snese hodně, jen kdyby s příplatkovými tlumiči o něco méně bubnoval. Ocenil bych i více citu a zpětné vazby v řízení, to je ale věc vkusu. Tucsonu, který testovali s Rakousku, Švédsku, Španělsku, a dokonce i v Kopřivnici na tatrováckém polygonu, se dá věřit, a to je pro mě u rodinného SUV nejdůležitější. Ostatně podíl na vývoji a testování měli i pracovníci továrny v Nošovicích, dá se tedy říci, že je nový tucson připraven i na ty nejzalátanější české silnice. A je to na něm znát!

Budete-li k vrcholnému tucsonu přistupovat jako ke komfortnímu rodinnému dostavníku, jen těžko najdete slabá místa. Spotřeba se během nedlouhého testování dostala i na 7,5 l/100 km, což na luxusně vybavenou benzinovou čtyřkolku s automatem a výkonem 169 kW (230 koní) není špatné. Pravda, jde to i za 10, v tom si ale nový tucson a hybridní Toyota RAV4 mohou podat ruce. Jakmile budete vozu více šlapat na krk, projeví se pomalejší reakce automatické převodovky a horší dávkování brzd. Výkonné jsou tak akorát, ale stejně jako v případě řízení jim chybí více citu.

Nový Hyundai Tucson: Technická data benzinových motorů Motor 1.6 T-GDI 1.6 T-GDI MHEV 1.6 T-GDI MHEV 1.6 T-GDI HEV Pohon 4x2 (4x4) 4x2 4x2 (4x4) 4x2 (4x4) Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 1598 1598 1598 1598 Výkon [kW] 110 110 132 169* Točivý moment [Nm/min] 250/1500 250/1500 265/1500 264/1500 Převodovka 6M 6M (7A) 6M (7A) 6A Max. rychlost [km/h] 189 189 205 (201) 193 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,3 (10,6) 10,3 (9,6) 9,4 (9,0) 8,0 (8,3) Spotřeba WLTP [l/100 km] 6,6 6,5 (6,3) 6,4 (6,7) 5,5 *celkový výkon hybridní soustavy

Že to není pouze vlastnost full-hybridního tucsonu, jsem si v druhé části testování ověřil u 48V mild-hybridní benzinové předokolky s výkonem 110 kW (150 koní) a chytrou manuální převodovkou iMT. Ovládací síly pedálů jsou tak měkké, jako kdybyste šlapali do tvarohu, spojka s delším chodem navíc u zkoušeného kousku s efkovými značkami zabírala až téměř nahoře, takže jsem se ze začátku rozjížděl podobně jako student autoškoly na první hodině jízdy. S vytočeným motorem a šnečí rychlostí.

Vyzkoušeli jsme revoluční převodovku Kia. Jaký je první manuál, který plachtí?

U nové manuální převodovky iMT chybí mechanické propojení mezi spojkovým pedálem a samotnou spojkou, hydraulické ovládání je nahrazeno elektrohydraulickým s vlastní řidicí jednotkou. Jedete-li v ekonomickém režimu, umí systém rozepínat spojku i bez zásahů řidiče, což znamená, že i s manuální převodovkou a zařazeným kvaltem je možné plachtit s vypnutým motorem. Výsledkem má být nižší spotřeba paliva a samozřejmě nižší emise. O ty jde dnes především.

Z pozice řidiče by neměl být znát rozdíl mezi běžnou manuální převodovkou a skříní iMT. Pokud se motor při zpomalování se zařazenou rychlostí začne dusit, převodovka jej klidně nechá zhasnout. Výhoda je hlavně ve zmíněném plachtění s vypnutým motorem, které ještě nedávno zvládaly jen mild-hybridy s automatickou převodovkou. Rozdíl jsem ale přece jenom zaznamenal, a sice při rychlém řazení ve vysokých otáčkách. Elektrohydraulicky ovládaná spojka totiž spíná až malý moment poté, co uvolníte pedál a je cítit zakolísání tahu motoru.

Hyundai vysvětlil, jak docílil skrytých světel. Pomohla špionážní technologie

Jinak je ale mild-hybridní benzinová šestnáctistovka klidný a mimořádně kultivovaný motor pro nenáročné řidiče. Má spíše plynulejší, nevýbušný charakter, chybí výkonová špička, ale brzdou provozu nebudete. Navíc ani spotřeba paliva není špatná – v maximu jsem se dostal na 7,7 l/100 km, dostat se na 7 litrů však není problém.

Zkoušená předokolka na osmnáctkách nebyla vybavena adaptivním podvozkem, což mě pouze utvrdilo v tom, že je tucson obecně laděn hodně do komfortu. Takové vlastnosti od rodinného SUV očekávám – měkčí a poddajnější naladění bez snahy být přeborníkem naprosto ve všem. Tucson si vybral jen jednu cestu a té se drží perfektně.

Hyundai chystá nový crossover. Bayon bude nejlevnějším modelem v řadě SUV

Nic na tom pravděpodobně nezmění ani chystaná verze N Line, která dorazí na trh v prvním kvartálu příštího roku. Po vizuální stránce by měla být tím nesportovnějším, co v rámci modelu jako takového z Nošovic vyjede. Ostrá verze N se totiž podle Davida Pavlíčka, tiskového mluvčího českého Hyundaie, navzdory dřívějším informacím nechystá. Tedy aspoň ne pro evropský trh.

Nový Hyundai Tucson: Technická data naftových motorů Motor 1.6 CRDi 1.6 CRDi MHEV Pohon 4x2 4x2 (4x4) Válce/ventily 4/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 1598 1598 Výkon [kW] 85 136 Točivý moment [Nm/min] 280/1500-2750 320/2000-2250 Převodovka 6M 6M (7A) Max. rychlost [km/h] 175 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,1 11,4 (11,6) Spotřeba dle WLTP [l/100 km] 5,2 5,2

Chyby se hledají fakt těžko

Musím uznat, že už dlouho ve mně kompaktní SUV nezanechalo tak dobrý dojem. Na nový Hyundai Tucson mohou být v Nošovicích hrdí, protože z tamní linky sjíždí extravagantní, prostorné a primárně do komfortu laděné kompaktní SUV. Už nyní nabízí širokou škálu motorů, zahrnující jak běžné spalovací, tak i mild-hybridní a hybridní verze a na cestě je i silný plug-in hybrid s výkonem 190 kW (265 koní). Vybere si snad každý.

Hyundai Tucson PHEV detailně: Nabídne 265 koní, na elektřinu ujede přes 50 km

Chyby se na něm hledají jen těžko. Mně osobně vadí kratší přední sedáky, široká středová konzola mě občas tlačila do pravého kolene a ovládání automatu tlačítky bych z fleku nahradil klasickým, byť malinkým by-wire voličem. V části o jízdních vlastnostech jsem uváděl měkčí uložení náprav, s nímž souvisí lehké vlnění karoserie, respektive setrvačnost po vyhýbacím manévru. Takové auto pak ale například lépe filtruje vibrace přenášené do karoserie, což je přesně případ nového tucsonu.

Je tady zároveň i jedna věc, která mě vyloženě baví. Stejně jako nová Kia Sorento má i nový Hyundai Tucson systém hlídání slepého úhlu pracující nejen na bázi radaru, ale také kamer, které promítají obraz přímo do ukazatelů v přístrojovém štítu. Stačí zapnout blinkr a rychloměr (vlevo) či otáčkoměr (vpravo) nahradí výstup kamery. Máte lepší přehled o tom, co se ve slepém úhlu děje a například ve městě hned víte, kde se nacházejí obrubníky či další předměty, o který byste mohli při parkování či proplétání hustou dopravou zavadit.

Hyundai v ČR spouští on-line předprodej Tucsonu. Reaguje tím na vládní opatření

O rychlosti jízdy a otáčkách motoru přehled neztratíte, ty vám přístrojový štít nadále ukazuje. Drobným zklamáním je fakt, že je kamerový systém zahrnutý pouze v paketu Premium, dostupném pro nejvyšší výbavu Style za příplatek 60.000 Kč. U ostatních výbav máte prostě smůlu.