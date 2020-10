Minitest Hyundai Tucson Adventure 1.6 CRDi 7DCT: Plná penze na rozloučenou

Radosti Skvělá cena Pružný motor Komfortní podvozek Dobrá výbava Starosti Interiér už působí zastarale Jeho dny se bohužel chýlí ke konci 8 /10

Aktuální verze Hyundaie Tucson se již pomalu chystá do důchodu. Třetí generace si na trhu poctivě odpracovala pět let a na prahu již přešlapuje nástupce s extravagantním designem. Ještě než si tyto kompaktní SUV podají dveře, zaparkoval mi v redakční garáži exemplář výběhového modelu.

Ovšem ne ledajaký. Jednalo se o akční edici Adventure, se kterou si české zastoupení značky Hyundai vytvořilo oproti konkurenci značnou cenovou výhodu. Cena totiž začíná na částce 499.990 Kč, což je oproti standardní verzi rozdíl přijatelných 50 tisíc korun.

Protože třetí generaci tucsonu již velmi dobře známe, rád bych se zaměřil spíše na nabídku jako takovou, protože výhodnější obchod při nákupu auta teď asi jen těžko uděláte.

Akce na českém trhu

K hlavním prvkům akční verze Adventure se řadí především 17palcová hliníková kola, dvouzónová automatická klimatizace, tempomat, zadní parkovací senzory s kamerou, vyhřívání volantu a předních sedadel, samostmívací zpětné zrcátko, startování vozu tlačítkem, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, asistent pro jízdu v pruzích či 7palcový infotainment.

S tím vším jste na částce 499.990 Kč, za kterou dostanete benzinovou šestnáctistovku o výkonu 97 kW s manuální převodovkou. Zastavím se teď krátce u konkurenční Škody Karoq. Ta startuje na částce 515.900 Kč v základní výbavě Active s motorem 1.0 TSI o výkonu 81 kW a taktéž s manuální převodovkou.

U Škody však dostanete jen 16palcová ocelová kola, klimatizaci pouze manuální, menší infotainment a nemá ani parkovací senzory. Shoduje se ale například světlomety s LED denním svícením. Abyste výbavu přinejmenším dorovnali, budete muset sáhnout minimálně po verzi Ambition, která startuje až na částce 578.900 Kč.

To tedy jen pro srovnání. Výhody limitovaných edic pochopil i český Ssangyong, který přišel s edicí Style+ u SUV Korando. Ta dotahovala na Hyundai Tucson výbavou i cenou od 489.900 Kč. Volání nabídek však nakonec vyslyšela i Škoda, když přišla s edicí „125 let“. Karoq je teď za 578.900 Kč s hromadou výbavy v ceně, za kterou byste jinak zaplatili balík.

Ale zpět k SUV, které dostalo název podle města v Arizoně. Hyundai Tucson Adventure vás může na palubě ještě patřičně rozmazlit zvýhodněným paketem Tech, který zahrnuje Bi-LED přední světlomety, elektricky ovládané víko zavazadelníku, 8palcový infotainment s navigací či kůží potaženou přístrojovou desku. To vše dostanete za 49.900 Kč. Komu by to bylo málo, může sáhnout ještě po střešním okně za 25 tisíc Kč.

Vše jsme zaškrtli a jsme aktuálně na částce 574.890 Kč. Teď ale co za motor? Tady je to trochu komplikované. Výběhový tucson zažil mild-hybridní obměnu motorizací, ale ty staré si ponechal. Znamená to, že dle ceníku můžete vybírat z dvanácti variant a k těm vznětovým ještě eventuálně přidat za 20 tisíc korun mild-hybrid. Když to uděláte, ušetříte něco málo na palivu, ale přijdete o dojezdovou rezervu.

Vřele vám mohu doporučit silnější vznětovou motorizaci 1.6 CRDi o výkonu 100 kW. Oproti slabší s výkonem 85 kW je totiž dostupná i s automatickou převodovkou DCT a pohonem všech kol. Na sedmistupňový automat dostanete navíc slevu a vyjde vás tak na 25 tisíc korun. Motor 2.0 CRDi má osmistupňový automat a na něj se sleva nevztahuje.

Silnější šestnáctistovka má síly tak akorát a vytkl bych jí snad jen vyšší hlučnost. Jinak umí hezky pružně zrychlovat i na dálnici, s čímž jí od dvou tisíc otáček pomáhá 320 N.m točivého momentu. Manuální převodovky bych se v tomto voze vzdal, automat má logicky uspořádané stupně a je celkově dobře odladěný. A když je na něj nyní taková sleva, vůbec bych neváhal.

Nemohu skrývat, že mám tuto generaci Hyundaie Tucson rád. Je to přesně to obyčejné standardní auto, které dělá to, co od něj očekáváte. Je prostorné, pohodlné, pružné a umí jezdit pod hranicí šesti litrů na 100 km. Je také jen na vás, jestli v něm chcete automatickou převodovku, pohon všech kol či mild-hybridní technologii.

Většinu z výše uvedeného zvládá samozřejmě i většina zástupců tohoto segmentu. Hyundai Tucson je ale nejzajímavější svou cenou, díky které je sympatický běžným zákazníkům. Za letošní rok je v období leden-srpen 2. nejprodávanějším vozem značky. První je i30, která má ovšem tři karosářské varianty. Ve svém segmentu pak snadno porazil třeba VW Tiguan. Na Škodu Karoq však stále ztrácí.

Ve výčtu výhod tucsonu jsem však ještě neskončil. A oproti teleshoppingu je tohle, milý Horste, už opravdu neuvěřitelné. K tomu všemu totiž připočtěte ještě sadu zimních kol (225/60 R17), sadu letního příslušenství (velurové rohože, interiérový sprej, sluneční clona na čelní okno, organizér či 3 ks koncentrátu letní směsi do ostřikovačů) a bezpečnostní sadu, kde je autolékárnička, sada žárovek či vlečné lano. To vše zadarmo.

Na dodatečné příslušenství se pak vztahuje sleva padesát procent. Střešní box včetně příčníků tak vyjde na 7750 Kč a nosič na tři jízdní kola na 12.995 Kč. Když tedy přijedete do Hyundaie, můžete odjet se středním SUV s naftovým motorem, automatickou převodovkou, spoustou výbavy, střešním boxem a nosičem na kola za 670.635 Kč při aktuální prémiové nabídce.

Víc už asi není třeba dodat. Jakou cenovou politiku nasadí čtvrtá generace modelu, prozatím nevíme. Zcela jistě ale dorazí v zaváděcí edici s porcí výbavy navíc. Prozatím je ale z odchozí generace velmi lákavá nabídka.

Závěr

Třetí Hyundai Tucson je jednoduše příjemné rodinné auto, na kterém vám nebude v podstatě nic zásadního chybět ani vadit. Zvenku působí pořád svěže, ale interiér svůj věk už bohužel nezapře. Nové modely Hyundaie posunuly úroveň o opravdu velký krok kupředu a aktuální modely tím opticky výrazně zestárly. Pokud vám ale nejde o to mít vždy to nejnovější, rozhodně byste neměli akční Tuscon Adventure přehlížet.

Hyundai Tucson: Souhrn cen Základní cena vozidla 449.990 Kč (1.6 GDi/97 kW Start) Cena s testovaným motorem a výbavou 614.990 Kč (1.6 CRDi/100 kW Adventure) Cena testovaného vozidla 670.635 Kč (1.6 CRDi/100 kW Adventure)