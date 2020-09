Nový Hyundai Tucson konečně oficiálně! Designová pecka sází hlavně na hybridy

Po sérii upoutávek by nás vlastně ani nemělo překvapovat, že se korejská automobilka Hyundai v případě nové generace modelu Tucson tak odvázala. Kompaktní SUV, které konkuruje například Škodě Karoq, Kie Sportage nebo Volkswagenu Tiguan, platí za globální auto s českými kořeny. Předchůdci se vyráběli i v Nošovicích a novinka v tom bude pokračovat, troufám si ale tvrdit, že nic tak sofistikovaného a na poměry značky až okázalého tam nikdy nikdo neviděl.

Design vozu vychází z konceptu Vision T představeného na autosalonu AutoMobility LA 2019 v Los Angeles, sériové provedení si ale ze studie vzalo víc, než jsem si vůbec dokázal představit. Hyundai tento nový styl nazývá smyslnou sportovností a vyzdvihuje „parametrické drahokamy“, které mají vozu dodat progresivní charakter. Co si pod tím představit, vystihuje příď s ohromnou maskou chladiče, v níž jsou skryta světla pro denní svícení.

I na zádi se podle hyundaie skrývají parametrické vzory. Tucson je zároveň první SUV Hyundai, které má zadní stírač schovaný pod střešním spoilerem. Tím se uvolnilo místo pro logo z leštěného skla, které vypadá trojrozměrně, ale ve skutečnosti není. Pozornosti neuniká ani výrazné oplastování spodní části karoserie včetně lemů blatníků. Tady už to není Mercedes EQC, který mi připomíná příď, ale spíš Toyota RAV4, případně její dvojče Suzuki Across.

Nový Hyundai Tucson se změnil k nepoznání, vnější rozměry se ale liší minimálně. Vůz na délku měří 4500 mm, je 1865 mm široký, 1650 mm vysoký a rozvor náprav činí 2680 mm. V porovnání s předchůdcem je o 20 mm delší, 15 mm širší, 5 mm vyšší a rozvor narostl o 10 mm. Cestující vzadu budou mít o 26 mm více místa pro nohy a objem kufru vzrostl o 33 až 107 litrů v závislosti na zvoleném pohonu a stupni výbavy. Kufr nabídne až 620 (vzpřímená zadní opěradla), respektive 1799 litrů (sklopená zadní opěradla).

Analog je mrtev, přivítejte digitál

Zrovna minulý týden jsem si krátce vyzkoušel Hyundai Tucson v akční verzi Adventure a liboval si v tom, jak je všechno po ruce, jak mám na každou důležitou funkci fyzické tlačítko a že jde o jedno z posledních „analogových“ aut. S novou generací modelu se to změní. Štíhlá přístrojovka přešla na dotykové ovládání, klasická kaplička přístrojů zmizela a místo ní je před řidičem displej s úhlopříčkou 10,25 palce. Stejnou úhlopříčku má i středový displej a automatická převodovka se ovládá tlačítky na středovém tunelu jako u elektromobilu Kona.

Pro lepší teplotní komfort v kabině slouží kombinace přímých a nepřímých ventilačních otvorů. Ty nepřímé jsou skryté v dekoračním pásu táhnoucím se po celé šířce přístrojovky a mají za úkol zmírnit rozptyl teplého či studeného vzduchu z klimatizace. Objem vzduchu, který do kabiny proudí, je stejný jako dříve a ke změnám teplot tedy dochází se stejnou účinností, už by se vám ale nemělo stávat, že vám klimatizace v horkých či naopak studených dnech rozčísne pěšinku.

Na fotkách vypadá interiér nového Hyundaie Tucson luxusně, nejedná se ale o jedinou konfiguraci. Na výběr budete mít mezi jednobarevným černým, šedo-černým a modrozeleným interiérem. Všechna zmíněná provedení jsou v látkovém i koženém čalounění. V nabídce nechybí třízónová automatická klimatizace, ambientní osvětlení s až 64 barvami a 10 stupni jasu, ventilace předních sedadel a vyhřívání předních a zadních sedadel.

Hyundai říká, že nastoupit do sofistikovaného a prostorného interiéru zcela nového modelu Tucson znamená vstoupit do přehledně uspořádaného pokoje, v němž se každodenní starosti rozplynou. K tomu přišla na řadu i rozšířená konektivita, v níž hraje hlavní roli připojení k internetu a aplikace Bluelink, s níž je možné vyhledávat polohu vozidla, zamykat či odemykat na dálku jeho dveře, nebo kontrolovat množství paliva v nádrži. Nic nového pod sluncem, ale osobně to oceňuji.

Systém vozu zvládá i zobrazení Apple a Google kalendáře, nastavení tří účtů řidiče (dva hlavní a host), online vedení trasy, zobrazí i informace o parkovacích místech, poloze čerpacích stanic včetně cen nebo počasí, a pokud zaparkujete 200 až 2000 metrů od místa, kam se chcete dopravit, donaviguje vás aplikace v telefonu až ke dveřím.

Pod kapotou jen šestnáctistovky

Zatímco stávající generace Hyundaie Tucson má pod kapotou i naftový dvoulitr, novinka se musí spokojit s přeplňovanými šestnáctistovkami. Ve velkém se však elektrifikovalo. Jedinými dvěma neelektrifikovanými agregáty jsou čtyřválce 1.6 T-GDI/110 kW a 1.6 CRDi/85 kW, rozmohla se nabídka 48V mild-hybridů (1.6 T-GDI/110 a 132 kW, 1.6 CRDi/100 kW) a všemu zatím velí hybridní verze 1.6 T-GDI HEV s výkonem 169 kW. Slovíčko „zatím“ jsem nepoužil náhodou – v příštím roce totiž dorazí i plug-in hybrid 1.6 T-GDI s výkonem 195 kW.

Všechny motory mají objem 1598 kubických centimetrů a s výjimkou 1.6 T-GDI/110 48V a 1.6 CRDi/85 kW nabízejí volbu mezi pohonem předních a všech kol. Hyundai testoval Tucson na slunných, mrazivých i kopcovitých místech Evropy, ale také na Severní smyčce Nürburgringu či tatrováckém polygonu v Kopřivnici, měl by tedy být připraven na všechno, co může běžného Evropana potkat. Aby splnil vysoké nároky na komfort, dostal elektronicky řízené tlumiče, a pokud zvolíte čtyřkolku HTRAC, můžete využít dodatečné tři jízdní režimy Mud (bláto), Sand (písek) a Snow (sníh).

Hyundai uvádí, že vozy s hybridním, zážehovým a vznětovým pohonem se objeví u dealerů na konci letošního roku. Začátkem příštího roku dorazí zmíněný plug-in hybrid a sportovněji střižená linie N-Line. Nový Hyundai Tucson je také nabitý velkým množstvím bezpečnostních a asistenčních systémů. Ty nejzajímavější najdete v následujícím přehledu.

Vybrané prvky aktivní bezpečnosti a asistenční systémy