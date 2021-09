Dle metodiky WLTP se prý můžete těšit na kombinovanou spotřebu 1,4 l/100 km, v reálu můžete počítat se zhruba 5,5 /100 km při jízdě po vyrovnané kombinaci měst, vsí, dálnic i okresek. Což opět potvrzuje fakt, že je Tucson PHEV dost dobře laděné auto, které umí energii své baterie používat účelně. Čímž sice poráží naftovou verzi, ale z hlediska celkového dojezdu to už úplně slavné není. Plug-in má pouze 42litrovou nádrž a na ni najede nějakých 500 až 600 kilometrů, pokud vysloveně neřádíte. Ostatní verze mají přibližně o 10 litrů více.

Tucson s energií nakládá velmi inteligentně, nikdy nenechá baterii klesnout pod mez, kdy by nemohla pomáhat spalovacímu motoru. Nestane se tak, že se z PHEV stane auto s extra hmotností elektrovýbavy, kterou musí po vybití akumulátoru tahat chudák sám spalovací motor. Připojování a odpojování elektrického pohonu je zcela plynulé, žádné cukání a zákeřnosti na řidiče nečekají. Na první dobrou reakce plynu při čistě elektrickém pohonu překvapí svou razancí, ale hlavu a pravé chodidlo překalibrujete během pár úvodních hodin za volantem.

Toliko teorie, která se výrazněji nevymyká konkurenčním plug-in hybridům. Při popojíždění po městě a rozumné teplotě vzduchu skutečně není problém dosáhnout více než deklarovaného elektrického dojezdu. I přes to, že se Tucson nesnaží primárně vyplýtvat všechnu elektrickou energii tak, jako jiné vozy podobného střihu. Přepnout natvrdo na elektrický pohon můžete a vzhledem k solidnímu výkonu elektromotoru se ten spalovací při práci s plynem nenechá jen tak snadno probudit ze spánku, ale v základním kombinovaném nastavení lze dosahovat těch nejlepších výsledků stran spotřeby.

Takhle nějak by měla vypadat ideální nabídka motorizací. Vybrat si mohou příznivci zážehu i vznětu, opatrnější jedinci mohou sáhnout po mild-hybridním šolichání. A pokud někdo využije čistě elektrický dojezd lehce přes 50 kilometrů a v noci hodlá dobíjet na domácím wallboxu, také neodejde s prázdnou, může si koupit Tucson PHEV. Ten kombinuje přeplňovanou přímovstřikovou benzinovou šestnáctistovku Smartstream se 132 kW (180 k) a 265 Nm s elektromotorem o výkonu 66,9 kW a maximálními 304 Nm. Systémově jde o pěkných 195 kW (265 k) a až 350 Nm. Trakční baterie má kapacitu 13,8 kWh, nabíjet ji můžete výkon 7,2 kW.

Jak jezdí?

Z hlediska jízdy byste hledali rozdíly oproti běžným verzím tucsonu pod drobnohledem. A pokud hledat budete, já nenašel nic, co by stálo za řeč. Dynamika v přímce je zcela dostačující pro běžné jezdění, v zatáčkách vás extra hmotnost zhruba 150 až 200 kilogramů netahá ven, zadní kola v oblouku způsobně následují ta přední.

Jak už jsme konstatovali v testu naftové verze, maximální velikost kol 19 " nemá negativní vliv na jízdní komfort. Poskakování a odskakování se děje jen na velkých a rázných zlomech ve vozovce (a to zřídkakdy), což ještě umocňuje pocit z pohodlí vzhledem k tichému a kultivovanému projevu hnacího ústrojí. Těch papírových 195 kW sice zavání adrenalinem, ale opak je pravdou – i tento hybrid se vás snaží nenápadně vychovat pro co nejplynulejší a nejúspornější jízdu a jde mu to opravdu dobře. Výkonová rezerva je tu trochu jako forsáž – pohon umí hodně zabrat, ale k využití dojde zřídkakdy.

Máme tu i jednu perličku – hybrid umí popojíždět vpřed a vzad bez řidiče na sedačce. Stačí zmáčknout klíček, s údivem sledovat jak auto ožije a pak můžete při stisku tlačítka na klíčích ovládat pohyb vozu. V reálu tuto funkci využijete párkrát do roka, když vás někdo zablokuje na parkovišti, a vy se neprosoukáte dveřmi. Mnohem větší parádu udělá, když s ní děsíte nic netušící veřejnost.

Plug-in dostanete už ve sympaticky střídmé výbavě Comfort – tedy druhé nejnižší ze čtyř dostupných. Automaticky se tak můžete těšit třeba na dvouzónovou klimatizaci, parkovací kameru, zadní senzory, nabíjecí porty pro druhou řadu sedadel, rádio s 8“ displejem nebo digitální přístrojový štít. Tato plně vybavená verze Style samozřejmě nabízí zcela plnou palbu i s velkým displejem infotainmentu s úhlopříčkou 10,25“. Ten po startu naskočí rychle a při obsluze neklade posádce žádné překážky do cesty – v jeho hezky velkých ikonách vždy najdete to, co potřebujete, a na dotykové plošky v jeho spodní části se dá také zvyknout.

Ideální ale není dotykové ovládání klimatizace – láteříme nad ním u každého auta, protože zbytečně rozptyluje a nenajdete ho po paměti. Jak už jsme konstatovali v předešlých testech tucsonů, přední část vozu působí opravdu kvalitně, dekory nejsou šizené a najdete zde dostatečně velké odkládací prostory a držáky nápojů. Drobnou změnou je tlačítko přepínání režimů hybridního ústrojí, které najdete před voličem převodovky na místě, kde mají konvenční verze nastavení pohonu všech kol.

V druhé řadě sedadel je také vše v pořádku – vejdou se sem dospělí s výškou okolo 180 centimetrů, polohování opěradel má slušný rozsah a výška od podlahy k sedáku umožňuje civilizované cestování. V kufru tabulkově ubylo pár desítek litrů objemu, pod podlahou najdete vcelku neúčelnou pěnovou výplň se schránkami pro kabely a další vybavení, ale objem 558 litrů (dle VDA) vážně nemůže nikoho urazit.