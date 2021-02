Radosti Dobře využitý vnitřní prostor Komfortní odpružení i na 19" kolech Nízká spotřeba Spolehlivé asistenční systémy Starosti Méně intuitivní ovládání Nesvoboda ve specifikaci 9 /10

U svých klíčových modelů bývají automobilky většinou opatrné. Pokud něco funguje, radikální změny se často nekonají a jede se v dobře vyjetých kolejích. Od představení prvního tucsonu v roce 2004 se prodalo přes sedm milionů kusů tohoto crossoveru, který si v druhé generaci odskočil k názvu ix35. U současné čtvrté generace se ale Hyundai rozhodl otočit list a vydat se zcela novou cestou.

Jak jsme konstatovali nedávno u testu Kii e-Soul, pryč jsou doby, kdy byla korejská auta jen amorfními hromádkami kovu s koly a volantem, bez špetky emocí. Jinak si nelze vysvětlit zvědavé pohledy kolemjdoucích a kolemjedoucích nebo staršího pána, který testovaný tucson k značné nelibosti své evidentně spěchající partnerky okukoval dobrých deset minut. Přehlédnout čtvrtou generaci tohoto crossoveru nelze, pokud ovšem nejste slepí.

Příď s diodovými trojúhelníky, umístěnými do čelní masky, je velmi odvážná, aniž by byla dětinská. Do prostoru vytažené blatníky s výrazným klenutím budí dojem mohutnosti a zářezy v bocích by člověk čekal spíše od Lexusu. Odvaha nemizí ani na zádi, kde se opakuje trojúhelníkový motiv u světel nebo prostorově členitého nárazníku či dekorů na C sloupku.

Nová doba také uvnitř

Vnitřek také dává zapomenout na staré časy – někde v dobrém, jinde v horším slova smyslu. Po usednutí za volant zaujme zcela chybějící kryt nad digitálním přístrojovým štítem, který připomíná tablet, vložený do přesně padnoucí přihrádky. Zcela rovný středový panel sdružuje obrazovku palubního systému o úhlopříčce 10,25 palce s dotykovými ploškami ovládání všemožných funkcí. Což je sice řešení estetické, ale ne zcela ideální z hlediska obsluhy. Jak jsme před nějakou dobou chválili otočné ovladače u faceliftovaného i30, které lze snadno nahmátnout, aniž byste spustili zrak ze silnice, zde nic po paměti nenajdete a vždy se musíte podívat. O to překvapivější je, že když už zde máme evidentní snahu o eleganci, číslice ukazující teplotu nastavenou v klimatizaci vypadají jako z kalkulačky.

Takový je ale trend doby, alespoň že dotykovou plošku má každá důležitá funkce a nic nemusíte lovit v hloubi menu palubního systému. Jistý zvyk chce i volič řazení na masivním středovém tunelu. Ovládání tlačítky sice šetří prostor a nevystupuje z lesklého panelu, ale stejně jako u plošek na středovém panelu – za týden si nevytvoříte paměťovou mapu, abyste je automaticky nahmátli. Nicméně středový tunel disponuje dostatečně dimenzovanými držáky nápojů, velkou přihrádkou s indukčním nabíjením chytrých telefonů i šikovnými odkládacími prostory ve své nižší části.

Vraťme se na chvíli k infotainmentu. Rozlišení dotykového displeje je důstojné a na úrovni doby, startuje velmi rychle a lze se v něm snadno zorientovat. Ikony všemožných funkcí a sekcí jsou dostatečně veliké a s volbou toho, co právě hledáte, pomohou dotykové plošky pod obrazovkou. Připojení telefonu k handsfree je dílem okamžiku a využívat můžete i funkce Android auto a Apple Carplay.

Přehledně působí i digitální přístrojový štít s kruhovým zobrazením rychloměru a otáčkoměru, jejichž grafika se mění v závislosti na zvoleném jízdním režimu. Na displeji se při zapnutí blinkru v pravé či levé části obrazí výstup z kamer, umístěných ve zpětných zrcátkách, což je prvek sice zajímavý, ale občas rozptylující. Ovládání palubního počítače přejde rychle do krve – čtyři sekce, v nich pohyb nahoru a dolů skrze volič pod pravým palcem řidiče.

Prostor i hodnota na jednom místě

Vnitřek působí kvalitně, nic zde nevrže ani neskřípe a materiály i dílenské zpracování jsou více než v pořádku. Velmi zajímavý je textilní pás, táhnoucí se z výplní dveří až na palubní desku k výdechům ventilace na středovém panelu. Přední sedačky poskytnou dobrou oporu i dostatečné pohodlí, v oblasti stehen by však mohly být o chlup širší na úkor středového tunelu.

Vzadu se bez problému usadí dospělí i s výškou přes 180 centimetrů, strop se začíná svažovat až za hlavovými opěrkami. Sedáky jsou v ideální výšce nad podlahou a dostatek místa pro nohy zde najdete i v podélném směru. Opěradla se dají polohovat ve velkém rozsahu, přičemž v extrémní přední poloze, která nejvíce zvětší objem zavazadlového prostoru, jsou téměř kolmá k sedákům. Praktickým doplňkem jsou sluneční clony, integrované do zadních dveří. Ty jsou však dostupné pouze u nejvyšší výbavy Style, v nižších za ně připlatit nelze.

Nakládací hrana kufru je ve výšce cca 75 centimetrů, mezi podběhy se vejde přibližně 104 centimetrů a hloubka zavazadlového prostoru je zhruba 85 centimetrů. Po roletku se vejde předmět o výšce 46 centimetrů, a pokud z nějakého důvodu vyjmete podlahu kufru a polystyrenové schránky pod ní, výška naroste na více než 60 centimetrů pod roletkou.

Opěradla zadních sedadel jsou ve všech stupních výbavy dělená v poměru 40:20:40 a lze je sklopit zatáhnutím za páčky v zavazadlovém prostoru, i když ne do úplné roviny. Stejně tak mají všechny výbavy 12V zásuvku v kufru plus jednu další ve středové konzole.