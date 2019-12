Hyundai Sonata N-Line dostane 290 koní. Měli byste o ostřejší sedan zájem u nás?

Zda se nový Hyundai Sonata opravdu dostane na trh Evropy, je zatím stále ve hvězdách, ačkoliv značka dříve označovala novou generaci za globální model. Každopádně, v Jižní Koreji a USA se již rozšiřuje nabídka variant a motorizací sedanu. Po představení verze Turbo či Hybrid se nyní pomalu odhaluje i sportovní N-Line.

S novými informacemi o Sonatě N-Line nicméně přichází od vedení Hyundaie také potvrzení, že plnohodnotně ostrou Sonatu N značka neplánuje. Specifikace N-Line tedy bude zajišťovat vrchol, co se týče sportovnější nátury modelu.

Klasicky má Sonata N-Line obdržet trochu agresivnější styling s nižším předním nárazníkem a většími přístupy vzduchu, jinou mřížkou chladiče, novými 19palcovými koly a rovněž párem dvojitých koncovek výfuku na zádi. Uvnitř dojde na N-Line sportovní sedačky s lepším bočním vedením nebo sportovní, červeně obšitý volant.

Jelikož informace o Sonatě L-Line pochází od amerického zastoupení značky, známe pochopitelně informace o motorizaci pro tamní trh. Sportovní sedan zde dostane přeplňovaný 2,5litrový benzinový čtyřválec o výkonu 213 kW (290 koní) a točivém momentu 420 N.m.

Motor bude spojen s osmistupňovým dvouspojkovým automatem a síla poputuje stále na přední kola. Pohon všech kol Hyundai nechystá. Stejně tak se Sonata N-Line obejde bez samosvorného diferenciálu, za něj bude náplastí systém aktivního vektorování točivého momentu.

V případě nové Sonaty pro evropský trh se dříve kromě sedanu mluvilo o myšlence kombíku, který by se určitě do portfolia Hyundaie nejen v Česku náramně hodil. A dostat jej s takřka třístovkou koní a říznějším vzhledem, to by mohlo zaujmout nejednoho zákazníka. Uvidíme…