Hyundai si nechal patentovat zajímavou vychytávku. Aktivní prahy se budou hodit na sportovní modely

Hyundai se ve velké míře zaměřuje na aktivní aerodynamické prvky, které by měly využití nejen v současných modelech.

Ačkoliv Hyundai zamítl plány postavit produkční verzi konceptu N Vision 74, obecná myšlenka výkonného sportovního vozu mu není cizí. Nakonec, divize N zaujala dynamickými hatchbacky hned od začátku. Náznak usilovné práce za oponou potvrzuje i nedávno podaný patent na německý Úřad pro patenty a ochranné známky.

Tentokrát jde o aktivní nástavce prahů směřující co nejvíce vzduchu pod podvozkem do zadní části. To přinese zvětšení podtlaku ve spodní části vozu a lepší ovladatelnost. Nástavce budou mít aktivní ukotvení se třemi režimy výšky. Plně vytažené nebudou představovat žádná omezení v městském provozu plném příčných prahů. Dokonce ani v polovičním stažení by neměly nijak omezovat. Úplně dole budou pravděpodobně jen na dálnici nebo závodním okruhu, kde se s výmoly a dalšími nástrahami tolik nepočítá.

Možnou ochranu poskytuje spojení se senzory, radary, mapovými podklady a dalšími prvky vozu sledujícími jeho okolí a trasu. V případě detekce nějaké nástrahy by se prahy mrknutím oka zasunuly. Stejný systém by mohl chránit dodatečný spoiler vyrobený z ohebného materiálu, který je nejblíže k silnici. Doplňkem optimalizační aerodynamické sady bude ještě aktivní roleta v přední části vozu.