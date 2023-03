Hyundai se malých aut nevzdá. Pro Evropu chystá nové generace modelů i10, i20 a i30

Masivní ústup od kompaktních aut se nebude týkat všech značek. Korejci potvrdili, že nechtějí přijít o jejich kupce.

Britský magazín Autocar vyzpovídal prezidenta a výkonného ředitele Hyundai Motor Europe Michaela Cola. Stalo se tak na premiéře druhé generace modelu Kona, diskuze se týkala budoucnosti modelů, které jsou u mnoha značek na ústupu, ale stále mají nemalé množství zákazníků.

Ohledně dostupných vozů menších kategorií se v poslední době vedou velké debaty, nové emisní normy je mají zdražit na neúnosnou mez, takže se automobilkám již nevyplatí jejich vývoj a ani prodej. Minimálně ne v podobě se spalovacími motory. Dalším současným trendem je opuštění tradičních tvarů karoserie – hatchbacků, středně velkých kombi – ve prospěch módních crossoverů.

Magazínu Autocar prezident Cole sdělil: "Nyní se zabýváme strategií, co bude pod Konou dlouhodobě. Zatím máme v plánu i10, i20, i30, a to i pro další generaci. Díváme se na to, co máme. Co přesně budeme mít napříč těmito třemi modelovými řadami, dnes nedokážu říct.“ A dodává: „Nechceme ztratit žádného zákazníka, nechci odejít od žádné skupiny zákazníků. Musíme tedy myslet na zákazníky i10, i20, i30. Jak by pro ně mohla vypadat budoucnost s elektrifikací? Nemusí to nutně znamenat, že to bude Hyundai Kona nebo Hyundai Ioniq 5. Musíme přemýšlet o tom, co by mohlo přijít pod modelem Kona.“

Elektrifikace bude v jistém časovém horizontu nevyhnutelná, otázkou ale je, kdy by mohla nastat. Nejmenší i10 je v aktuální generaci na trhu od roku 2019, což by při šestiletém produktovém cyklu znamenalo další verzi v roce 2025, tedy v době, kdy by teoreticky měla vstoupit v platnost norma Euro 7. Větší i20 v současné podobě sjíždí z linek od roku 2020, nejstarší z tria modelů je i30, jejíž třetí generace šla na trh v roce 2017.

Dle ministra dopravy Martina Kupky je Euro 7 v současně navrhované podobě pro Českou republiku nepřijatelné a bude předmětem dalšího jednání na evropské úrovni. U malých aut by znamenalo zdražení hlavně kvůli nové technice související s měřením emisí, včetně těch z brzd a pneumatik.