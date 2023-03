Hyundai se fyzických tlačítek jenom tak nevzdá. Vidí v nich neoddiskutovatelný přínos

Tlačítka, nebo dotykové plochy? Ve výsledku jde o osobní preference, ale Hyundai má v tomto ohledu jasno. Zůstane u konvenčního přístupu navzdory modernímu designu.

S nástupem masivní digitalizace se začaly výrazně proměňovat interiéry a automobilky novou příležitost uchopily z různých stran. Některé se předhánějí ve velikosti centrální obrazovky hraničící s domácí televizí, jiné vsadily na uhlazené linie dvou velikostně příbuzných obrazovek sdružených v jeden celek. Pak tu máme extrémní případy jako například Mercedes-Benz, který trojicí obrazovek pokryl skoro celou palubní desku.

S větší zobrazovací i dotykovou plochou se designéři nechali zlákat k úklidu okolních prostor a většinu ovládacích prvků integrovali do multimediálních zařízení. Jiní se rozhodli ponechat si tradiční přístup v podobě fyzických tlačítek. Z toho profituje především zákazník, protože má možnost vybrat si z mnoha řešení a zvolit pro sebe to nejpříjemnější.

V poslední době předvádí zajímavý mix Hyundai. Jeho linie elektromobilů působí více než moderně a přitom v interiéru najdeme stále velké množství klasických tlačítek. Uvidíme je ve futuristickém streamlineru Ioniq 6 a nové elektrické Koně. Přitom jejich počet není nijak zanedbatelný. Jen pod výdechy klimatizace jich v Koně najdeme devět (základní zkratky infotainmentu, výstražná světla, oblíbené položky a nastavení). K tomu se přidávají dva kruhové ovladače pro rádio a dvanáct dalších tlačítek na spodním panelu klimatizace. To vše navzdory dvojici 12,3palcových obrazovek umístěných na palubní desce.

Důvodem futuristického pojetí s konzervativní esencí je ergonomická přívětivost a svým způsobem i bezpečnost. Vedoucí designového oddělení Sang Yup Lee považuje fyzická tlačítka za ideální řešení, protože se snadněji nahmatají, čímž řidiče méně rozptylují při jízdě. Sang dokonce tvrdí, že se je bude Hyundai snažit zachovat, dokud to bude možné. Pomyslný konec by mohl nastat s rozšířením autonomního řízení 4. úrovně, které nevyžaduje zásahy řidiče. To znamená, že v autě nebudou pedály ani volant, takže dotykové ovládání přestane být bezpečnostním rizikem ve smyslu rozptylování.