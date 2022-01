Automobilka uvádí, že čistě na elektřinu plug-in hybridní Santa Fe ujedete 58 km. Také díky maximálnímu využití obou pohonů doslova svítí z tabulky kombinovaná spotřeba 1,6 l/100 km. Ještě vám to přijde málo boží? Tak co když teď napíšu, že zástavba plug-in hybridu proběhla tak šikovně, že si Santa Fe ponechává možnost sedmi sedadel, nabídne stejně velký kufr jako ostatní verze a zároveň je automaticky jako čtyřkolka?

Santa Fe však není jen velmi povedené, ale také všestranné co se týče pohonů. To už třeba Škoda Kodiaq říct nemůže. Hyundai má klasickou vznětovou motorizaci s velkým objemem či jeden ze zážehových hybridů. Klasický hybrid s motorem 1.6 T-GDI na začátku loňského roku doplnil plug-in hybrid, tedy motorizace, která v sobě ukrývá dvě auta v jednom. Jak se to povedlo jsme zjišťovali s výbavou Luxury.

V roce 2021 si podle statistik SDA řeklo 444 českých řidičů, že tohle je pro ně to pravé. Sesterská Kia Sorento má polovinu toho co Santa Fe. Na přední příčky se ale stále nechytá. Škoda Kodiaq , Volkswagen Tiguan a třeba i takové Volvo XC60 zajímají mnohem více zákazníků. Kvality tohoto modelu jsou však stále nesporné.

Hyundai Santa Fe je vlajkovou lodí korejské automobilky, která se s každou více cpe do prémiového segmentu. V aktuální podobě se dílenským zpracováním, odhlučněním kabiny od podvozku, prostorem pro posádku, výbavou a konektivitou opravdu nachází na špičce všech SUV. Právě do kabiny doporučujeme usednout všem, kteří si stále ještě myslí, že Hyundai zamrzl v 90. letech. Santa Fe navíc po faceliftu vypadá docela dramaticky, takže dokáže ještě víc upoutat. Ještě více pozornosti si pak získá s cenou pod milion korun.

Rychleji, ale ne tak moc

Hyundai Santa Fe je skutečně velké auto a odpovídá tomu i hmotnost 1800 kilogramů. Nicméně to je hodnota pětimístné konfigurace s naftovým motorem. PHEV má motory dva a ještě k tomu velkou baterii. Provozní hmotnost tak činí 2080 kg. Zprvu je nutné říct, že navýšení hmotnosti je v autě dobře maskované. Nepřipadáte si, že děláte rýhy v asfaltu. Řídil jsem nové Santa Fe se všemi motorizacemi a těžkopádnost opravdu necítíte ani v jedné z nich.

Hádal bych ale výkon 265 koní? To opravdu ne. To, co na papíře vypadá jako porce koní pro ostrý hatchback, slouží dvoutunovému SUV leda tak k důstojnému pohybu. Dynamika je ale logicky lepší než u standardního HEV, ale stále ne tak plynulá a samozřejmá jako u naftové motorizace 2.2 CRDi, kde především cítíte, jak vás točivý moment 440 N.m zvedá z nízkých otáček.

PHEV tohle nemá, přidanou hodnotou je však kopanec od elektřiny při výjezdu z křižovatky. Pak vás po ponoření nohy do plynového pedálu čeká jen neoslnivá dynamika. Jasně, k většině úkonů na cestě stačí - předjíždění není problém a na dálnici můžete být klidně svižný levoproudař. Nicméně nečekejte, že vás dynamika vyzuje z bot. Oproti dieselu, který má 148 kW, zrychlíte na stovku dle technických údajů jen o 0,2 s rychleji. Tolik tedy k výhodě 63 koní, ale nadváze 200 kg.

Vysoké rychlosti verzi s tímto pohonem také moc nesedí. Při potřebě ještě akcelerovat pošle převodovka spalovací motor k vysokým otáčkám a kultivovanost je fuč. Překvapení z odhlučnění od podvozku, kdy i při 130 km/h na dálnici nemusíte při konverzaci se spolujezdcem zvyšovat hlas, je tak najednou přerušeno klidně i pěti tisíci otáčkami. Tohle se nicméně dá velmi snadno akceptovat.

Horší je práce pohonu ve městě. V hybridním režimu se rozjíždíte na elektřinu a spalovací motor se spustí až při potřebě větší dynamiky. Problém nastane ve chvíli, kdy se ocitnete v typické situaci, kdy potřebujete náhle akcelerovat, ať už do objevené mezery v druhém pruhu, nebo vyjet rychle z křižovatky. Po razantním sešlápnutí plynu se chvíli nestane nic, protože motory přemýšlí, jak si práci rozdělí. Většinou je to tak, že elektřina nestačí a musí probouzet spalovací motor.

Připomíná to třeba prokluz převodovky. Když už jsme u toho, tak samotný 6stupňový automat tady funguje skvěle, menší problém je tedy jen s předáním práce u motorů. Santa Fe PHEV je tedy dynamicky průměrné auto, ale rozhodně ne pomalé. Také umí být kultivované, ale nesmíte ho překvapit něčím zbrklým. Pak zpanikaří a ani jednomu z vás se to líbit nebude. Co dál?

Dobrý sluha, dobrý pán

Jak už bylo řečeno, verze PHEV disponuje akumulátorem o využitelné kapacitě 13,8 kWh. Plně nabitá má vydržet na 58 km, ale připravte se, že reálně to nebude ani 40 km. No a nabíjení je také trochu oříšek, jde to totiž jen výkonem 3,3 kW. Když tak připojíte auto, ukáže vám, že si prázdnou baterii nabije za více než čtyři hodiny. Přes noc v garáži nebo v práci s tím nebudete mít problém, ale jiná možnost tady prostě nepřipadá v úvahu.

Všichni samozřejmě víme, jak je to myšleno. Auto si doma či v práci nabijete a pak si dáte krátkou trasu na elektřinu. Reálně toho totiž většina z nás za den moc nenajede a na těch pár km baterie stačí. Santa Fe PHEV ovšem neumí tak úplně jako elektromobil fungovat. Dynamika v čistě elektrickém režimu je vhodná maximálně do města, na okresních silnicích už nestačí a když chcete akcelerovat rapidněji, tak se i přes elektrický režim k životu probere spalovací motor. Zvedne svého zadýchaného druha a táhne ho, aby uspokojil vaše potřeby.

Elektromotor o výkonu 67 kW jednoduše působí v dvoutunovém autě zoufale. Úplně nejlepší tak je, když se zcela vyklidníte, zapnete hybridní režim a pojedete na výlet. Vyrazil jsem takhle s polovinou kapacity baterie (dojezd 17 km) z České Lípy domů do Hořovic. Okresní silnice jsem jel „na kochačku“ a na dálnici držel 120 km/h. A ono to najednou začalo fungovat.

Po třiceti kilometrech v hybridním režimu se baterie dostala na 25 % kapacity a já měl spotřebu paliva 5,1 l/100 km. Nakonec jsem dojel do cíle se spotřebou 7,2 l/100 km na trase dlouhé 134 km. Díky velmi komfortnímu naladění podvozku, perfektnímu odhlučnění, skvělým sedadlům a slušnému audiosystému jsem nepotřeboval pauzu a vylezl jsem po dvou hodinách z auta odpočatý.

Používat plug-in hybrid jako dvě auta v jednom tak funguje především v malých autech typu Audi A3 40 TFSIe, nebo u vozů Mercedes-Benz. Třeba takový hatchback Mercedes-Benz A250e si totiž umí vzít na DC nabíječce až 22 kW. Jeho baterie je tak plná klidně i za půl hodiny, a to už dává opravdu smysl.

Santa Fe PHEV má ale malou baterii, která si při nabíjení bere jen málo energie. I když je pak plně nabitá, pořád čelí dvěma tunám a obřím rozměrům. Spíše než plug-in hybrid ho tak vnímám jako takový trochu lepší základní hybrid, který si můžete občas dobít a nechat oba motory pracovat ve velmi povedeném hybridním režimu. Ale dojezd na elektřinu 70 km a kombinovaná spotřeba 1,6 l/100 km, to jsou spíš jen takové nutné údaje pro úřední blbísky.

Také se tu pořád bavíme o autě, kde nabídne 782 litrů prostoru v kufru a má možnost třetí řady sedadel. V tomto ohledu vás tedy nijak neomezuje a je to stále to boží Santa Fe, které máme rádi. Na druhou stranu utáhne maximálně 1350 kg a jelikož jsou velká SUV pro specifickou klientelu, tak zrovna tenhle údaj může být při rozhodování klíčový. Další nepříjemností je nádrž jen na 47 litrů paliva, tedy o 20 litrů menší. Vystačí na zhruba 450 km. Pokud nemáte osmiválec Hemi, je to pro vaše SUV ostudný dojezd.