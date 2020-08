Hyundai rozehrál celý svět. Rozdává auta na dálkové ovládání, nejvtipnější vyhrává

Hyundai spustil mobilní aplikaci, která využívá potenciál rozšířené reality. S hashtagem #staysafe, kterým nabádá lidi k tomu, aby zůstali doma, vám propůjčí své vybrané sportovní modely do mobilních telefonů. Aplikace se příhodně jmenuje Ntertainment App a je dostupná pro telefony s operačními systémy iOS a Android. Aplikace má necelých 150 Mb a najdete ji v tomto odkaze.

Po spuštění vás aplikace požádá o přístup k fotoaparátu telefonu a pak už se vám zobrazí intuitivní rozhraní, ve kterém si vyberete auto, naskenujete okolí a můžete si jej prohlížet ze všech stran. Skvělé je, že si můžete pustit mód „Drive“ a projet se po okolí jako s autíčkem na vysílačku.

Můžete tak dostat vůz i do vtipných situací, což je přesně to, co Hyundai chce. Pokud se vám povede nějaký husarský kousek, stačí udělat screenshot obrazovky a označit automobilku na Instagramu. Ty nejlepší kousky se pak objeví na stránkách automobilky a můžete i něco vyhrát.

Jenom je třeba mít se na pozoru, protože auotmobilka vyhlásí ještě dva úkoly. Ke „hraní“ v aplikaci máte k dispozici soutěžní speciály vycházející z modelů i20 a i30, dále pak i30 N, i30 N Fastback a Veloster N.