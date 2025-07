Hyundai proměnil rodinný Ioniq 9 ve speciál pro obnovu lesů. Stromy sází pomocí dronu

Nejnovější Ioniq 9 sice Hyundai prezentuje jako rodinný vůz nabízející až sedmimístné uspořádaní interiéru, jak to ale nyní vypadá, elektrické SUV se nebojí zapadnout ani do více užitkové, respektive pracovní role. Automobilka totiž ukazuje speciální provedení, které v Jižní Koreji, přesněji ve východním regionu Uljin, pomáhá znovu obnovovat a monitorovat oblasti, které zde byly v roce 2022 rozsáhle zasaženy lesními požáry.

Z rodinného SUV se tedy stala, po vzoru obdobného projektu Ioniqu 5 v roce 2023, pojízdná monitorovací stanice vybavená dronem. Kromě samotného sledování a sběru dat je nicméně Ioniq 9 nyní podpůrným vozem i samotné výsadby stromů – speciálně upravený dron, který se vejde do kufru vozu, je totiž opatřen systémem rozptylování semínkových koulí, obsahujících směs půdy, organické hmoty a semen. Ze vzduchu je tak zajištěno účinné zalesňování ve velkém měřítku, a to i na těžko přístupných místech.

Ve funkci dronové stanice obdržel Hyundai také vzletovou a přistávací plošinu, přičemž z kabiny vznikla operační kancelář s druhou řadou sedadel otočenou proti směru jízdy, počítačem pro ovládání dronu a dvojicí monitorů. Standardně obsažená funkce V2L (pro nabíjení externích zařízení z baterie pohonného ústrojí vozu) je zde příhodně využívána pro nabíjení dronu. Elektromobil byl pro práci v lese vybrán pro svůj tichý provoz a nulové lokální emise. Oproti sériovému modelu byl rovněž vybaven schopnějšími pneumatikami do terénu.

Úprava vozu byla provedena ve spolupráci se startupem Guru E&T, který se specializuje právě na řešení a technologie pro zalesňování. Nový projekt odstartoval již loni v červnu, když automobilka rozjela partnerství s Korejským národním institutem arboret a zahrad a podnikem Tree Planet, který se specializuje na výsadbu stromů. Vše nakonec zapadá do programu Ioniq Forest spuštěného v roce 2016, kterým Hyundai zapojuje zákazníky a místní komunity do budování lesů. Nyní program funguje ve 13 zemích včetně USA, Brazílie, Vietnamu, Indie nebo České republiky.

Zdroj: Hyundai | Zdroj videa: Hyundai