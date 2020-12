Hyundai přivezl do Česka další kusy i30 N Project C. Zájemci by si měli pospíšit

Speciální verzi Project C ostrého hatchbacku Hyundai i30 N jsme měli možnost projet letos v červnu, případné zájemce o vůz však tehdy nepotěšilo, že z 600 kusů určených pro Evropu zamířilo k prodejcům v Česku pouhých 7 kusů – a zájem byl tak silný, že všechny kusy byly vlastně ihned zamluveny. Když se ale podíváte do konfigurátoru Hyundaie nyní, speciální „enko“ tam opět najdete.

O chybu v žádném případě nejde. České zastoupení nám totiž potvrdilo, že díky velkému zájmu o Project C v první vlně prodeje se podařilo vyjednat přesun dalších 20 kusů do ČR. Vozů se podle Hyundaie prodalo zatím jen pár, takže v tuto chvíli je v dealerské síti značky k dispozici více než 10 kusů Projectu C.

Minitest Hyundai i30 N Project C: Těžko uvěřit, že tohle auto vzniklo v Česku!

Lze čekat, že ani tyto nové kousky se v nabídce dlouho neohřejí a po českých cestách bude zanedlouho jezdit skoro třicítka speciálních i30 N. Cenovka se od původního uvedení do prodeje nemění – 999.990 Kč. Project C je samozřejmě modelem, který byl uveden ještě před nedávnou modernizací i30 N.

Stačí připomenout, že za milion korun dostanete rozsáhle vyladěný hot hatch, který vychází z verze i30 N Performance, tedy s přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 202 kW (275 koní) a točivém momentu 352 N.m, který pracuje s šestistupňovou manuální převodovkou, a jeho síla míří na přední kola.

Hyundai i30 N má po faceliftu. Hot-hatch z Česka posílil a pod volant přidal pádla

Project C se vyznačuje 19palcovými kovanými koly OZ, paketem dílů z uhlíkových vláken, nižší světlou výškou o 6 mm v rámci upraveného podvozku s elektronicky řízenými tlumiči, dále nechybí posílená brzdová soustava, elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností, výztuha v zavazadlovém prostoru nebo výfukový systém s aktivní klapkou. Rozsáhlým seznamem úprav se došlo k redukci 50 kg hmotnosti.

„Náš sportovní model i30 N se v České republice těší velké popularitě, a to nejen proto, že je vyráběný v našem výrobním závodu v Nošovicích. Zájem o limitovanou edici Project C byl v první vlně prodeje tak velký, že jsme rozhodli vyjít vstříc i dalším zájemcům o tento exkluzivní model a nabídnout na našem trhu ještě další kusy," uvedl David Pavlíček, tiskový mluvčí českého zastoupení Hyundai.