Hyundai pracuje na tempomatu s umělou inteligencí. Chce být první na světě

Tempomat, který by automaticky fungoval na základě vašeho jízdního stylu a dokázal by se naučit řidičovy zvyky za volantem? Právě na takovém systému nyní pracuje Hyundai, který by chtěl novinkou vybavit své budoucí vozy a samozřejmě tímto dále směřovat k budoucnosti plně autonomního řízení vozidel.

Takzvaný chytrý tempomat s funkcí strojového učení SCC-ML (Machine Learning-based Smart Cruise Control) by dále rozšířil technologie umělé inteligence systému ADAS (Advanced Driver Assistance System), jež Hyundai plánuje implementovat do svých modelů. Podle automobilky má dramaticky vylepšit schopnosti semi-autonomního řízení v nadcházejících letech.

V praxi to znamená, že systém bude sbírat podněty od řidiče, například jeho nejčastěji vybranou vzdálenost od vozidla před ním, nejčastěji stanovenou rychlost, reakční čas nebo razanci zrychlení při předjíždění. Tyto zvyky se systém naučí a pro příště, v nejvíce obdobných podmínkách na silnici, už bude schopen autonomně provádět stejné zásahy do řízení jako dříve řidič.

Mohlo by to znamenat, že pokud řidič dennodenně, třeba po cestě do práce, projíždí úsek silnice vždy stejným způsobem, příště už by do nastavení tempomatu vůbec nemusel zasahovat a nechal řízení na umělé inteligenci. Pokud se tuto techniku Hyundai podaří do svých vozů zařadit, bude vůbec první na světě.

Díky strojovému učení, které bere v potaz nespočet proměnných, má být podle Hyundaie zajištěno, že dojem z jízdy nebude pro řidiče nepříjemný a systému bude schopen důvěřovat. SCC-ML má být rovněž naprogramováno tím způsobem, aby se neučilo nebezpečné chování na silnici či řidičské zlozvyky zvyšující riziko nehody.

Hyundai nakonec uvádí, že společně s nadcházejícím asistentem pro jízdu na dálnici, který řidič nabídne autonomní změnu pruhu, poté dosáhnou jeho vozy v kombinaci s tempomatem SCC-ML autonomního řízení úrovně 2.5. Tedy blízko 3. úrovni, u které by už řidič nemusel mít vůbec ruce na volantu ani sledovat silnici, ale v případě upozornění sytému by musel převzít řízení.

