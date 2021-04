Radosti Komfortní podvozek Skvělá ergonomie Prostor v interiéru Starosti Ještě se tu nedá používat Průměrná dynamika Vysoká nakládací hrana 8 /10

Hyundai je jednou z těch automobilek, která již delší dobu prozíravě šlape do alternativních pohonů. Na českém trhu to byl první výrobce, který nabízel plný hybrid, plug-in hybrid i čistý elektromobil v rámci jedné modelové řady - Ioniq. Umí benzinové i dieselové motory a u obou se nebojí opřít do extrémů. Můžete si u něj koupit obří SUV s úsporným motorem i okreskovou pilu.

Hyundai zkrátka dokáže uspokojit celou rodinu a může být tak značkou pro všechny životní etapy. Od rozbouřeného mládí (i30 N) přes založení rodiny (i30 kombi, Tucson) až po období, kdy máte na krku čtyřicítku a oceníte velký luxusní dostavník se sedadly, která vám pořádně podepřou tělo a odvezou celou rodinu i se psem k vodě. Třeba Santa Fe.

Vodíkový hypersport chce do dvou let na silnice. Je skutečný, ač na to nevypadá

Jako prozíravá automobilka se Hyundai nebojí chytnout i větví alternativních pohonů, o jejichž budoucnosti si teď jen těžko můžeme udělat jasný obrázek. To se váže především k vodíkovým modelům, se kterými korejská značka koketuje již od roku 1998, kdy začala s vývojem vlastního pohonného ústrojí, což o čtyři roky později vyústilo v model Santa Fe FCEV.

Nebyl sám, s tímto druhem pohonu postupně koketovali i jiní výrobci. Evropská unie je ale donutila tuto technologii prozatím upozadit a musejí se věnovat elektrifikaci své aktuální nabídky konvenčnějším způsobem. Vodíková auta jsou totiž běh na dlouhou trať. Pár výrobců ale stále věří, že když začnou teď, budou z toho za pár desítek let jenom těžit. Protože i teď se ukazuje, kdo začal s bateriovými vozy včas a kdo to nechal na poslední chvíli.

Vodíková Toyota Mirai oficiálně: Luxusní zadokolka ujede až 650 km, váží 1,9 tuny

Za lídry této technologie můžeme v současnosti považovat Hyundai a Toyotu. Ani jeden z nich výrazně nepolevil a dnes má každý v nabídce vodíkové auto. Hyundai má Nexo a Toyota zase Mirai. Jsou to pionýři, kteří nám ukazují další cestu, kterou se jednou vydáme. Jedno nexo je teď v Česku a Hyundai nám na týden půjčil klíče, ať na vlastní kůži okusíme provoz takového auta v době, která na něj ještě není připravena.

Klame tělem

Hyundai Nexo vypadá na propagačních fotografiích jako sourozenec modelu Kona. Dává to smysl, protože kona je se spalovacím i elektrickým motorem. Jenže tak to vůbec není. Nexo je sice designově příbuzné s konou, ale ve skutečnosti je mnohem větší. S délkou 4670 mm a šířkou 1860 mm je větší než SUV Tucson a s rozvorem 2790 mm dokonce o 25 mm poráží vlajkovou loď Santa fe.

Zatímco ale spousta výrobců u moderních pohonů volí futuristický vzhled, Hyundai na to šel překvapivě decentně. Nexo nevypadá jako vesmírná loď, ale jako obyčejné konzervativní auto s ochrannými plasty pro obyčejné konzervativní lidi. Ale nic není tak, jak se na první pohled zdá. Nexo je totiž i přes svůj konvenční vzhled do detailu promyšlené.

Vodíková placka Hyperion XP-1 už jezdí. Má však jeden zásadní problém

Čelní okno má poměrně velký sklon, aby nezpůsobovalo takový odpor. Kliky dveří se od rychlosti 3 km/h schovají do karoserie a sedmnáctipalcová kola mají design taktéž uzpůsobený aerodynamice. Lepšímu proudění vzduchu pak pomáhají i funkční otvory v předním nárazníku a zakrytá podlaha.

Původ designu najdete v konceptu FE z roku 2017. Tehdy Hyundai předvedl již 4. generaci vodíkového pohonu. Nexo se výrazně neliší, jen přetvořilo rozmáchlý design konceptu v reálnou produkční podobu, která sjela z linky o rok později. To, že vypadá jako normální auto, mu ale nakonec může být výhodou, protože ne každý potřebuje expresivní auto z počítačové hry.

Takhle by to mělo být

Je až s podivem, jak se za tři roky změnilo vnímání interiérů. Velké obrazovky tu sice jsou. Sedmipalcový digitální přístrojový štít a 12,3palcový infotainment jsou v jednom velkém panelu, který je postavený na palubní desce. Infotainment ale můžete ovládat otočným voličem na středovém tunelu, abyste při jízdě nemuseli patlat po obrazovce. Odezva je blesková a uživatelské rozhraní logické.

I papež už jezdí na vodík. František dostal od Japonců další speciální papamobil

Hyundai rozdělil domácí obrazovku na několik karet s jednoduchou grafikou, mezi kterými můžete jedním pohybem ladně přeskakovat a otevřít si tak ty nejdůležitější funkce. Předně jde o navigaci, ukazatel úsporné jízdy, grafiku procesu pohonného ústrojí i data z jízdy. Multifunkční volant se spoléhá na klasické kolébkové ovladače pro audiosystém i nastavení tempomatu.

Největší peckou je tady však široký středový tunel, který směřuje od loketní opěrky směrem vzhůru, jako to mají některé vozy Porsche. Vše je zde perfektně uspořádáno v geometricky pravidelných panelech, na kterých najdete většinu funkcí. Vyhřívání i ventilování sedadel, vyhřívání volantu, klimatizaci i poctivé otočné voliče a tlačítka pro audiosystém Krell. Hyundai svému vodíkovému autu jednoduše dopřál vše, co mohl, a ještě to řidiči přednesl na zlatém podnosu.

JLR vyvíjí koncept vodíkového modelu. Palivové články zvažuje pro svá SUV

Vypadá to tady jako na návštěvě u milovníka analogových syntezátorů. S loktem na opěrce se tak po dvou dnech naučíte ovládat auto jednoduchými výpady ruky. Přehršel tlačítek stačí zkontrolovat letmým pohledem a věřím, že po pár týdnech už ani nebudete muset uhýbat pohledem od silnice. I na tlačítkové ovládání režimů jízdy si rychle zvyknete.

Nemusíte se ani bát, že široký středový tunel omezí vzdušnost na palubě. Nexo je poměrně široké a místa je opravdu habaděj. Se svými 183 centimetry jsem se mohl vpředu opravdu rozvalit a koleno si klidně schovat do obří přihrádky, která pod širokým středovým tunelem vytaženým do prostoru vznikla. Mimochodem se zde nachází i USB porty, což je jediná vráska na ergonomii, protože prostor není tak dobře přístupný.

Nová Toyota Mirai nastoupí do taxislužby. Vodíkový sedan nahradí diesely v Paříži

Podobně prostorné je nexo i na zadních sedadlech, kde by však někomu mohl vadit poměrně nízký sedák. Za pátými dveřmi zase najdete 461 litrů prostoru, který se po sklopení druhé řady sedadel v poměru 60:40 zvětší na 1466 litrů. Jediným problémem je tu vysoká nakládací hrana. Pod podlahou kufru jsou pak další přihrádky na drobnosti.