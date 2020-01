Hyundai nabízí i30 za akční ceny. Česku ukazuje hodně muziky za málo peněz

S platností od 1. ledna 2020 uvádí Hyundai akční ceník všech tří karosářských verzí i30. Klasický hatchback, Fastback i kombi tak nyní seženete ve speciální výbavě All Inclusive, která oproti takto vybavenému standardu přináší některým motorizacím slevu až 65.000 Kč.

Nutné je tedy zmínit, že akční výbava All Inclusive je dostupná pouze s dvojicí motorů, a to benzinovým čtyřválcem 1,4 T-GDI (103 kW/140 k) nebo naftovým čtyřválcem 1,6 CRDi (100 kW/136 k). Kromě manuální šestistupňové převodovky je u obou motorizací za příplatek 25.000 Kč k mání i sedmistupňový automat.

Přednostmi i30 All Inclusive je tedy nad rámec rozšířená výbava, která zahrnuje například 17palcová litá kola, Bi-LED přední světlomety, infotainment s 8palcovým displejem a navigací (s podporou Android Auto a Apple CarPlay), parkovací kameru, Winter packet (vyhřívaná přední sedadla a vyhřívaný volant), automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčový přístup, funkci sledování mrtvého úhlu a překážek za vozidlem, autonomní krizové brzdění, kolenní airbag řidiče, dešťový senzor nebo samostmívací vnitřní zrcátko.

Pokud si navíc zvolíte motorizaci s automatickou převodovkou, výbava se dále rozšiřuje o adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, digitální přístrojový štít a dodatečné zadní středové výdechy ventilace. Jinak přidává All Inclusive v každém případě zdarma také sadu kol se zimními pneumatikami, sadu zimního příslušenství (výstražný trojúhelník, sada žárovek, vlečné autolano, lékárnička, 2× výstražná vesta, pracovní rukavice) a pětiletou záruku bez počtu najetých kilometrů (plus 5 let asistenční služby a kondičních prohlídek).

Nejlevněji samozřejmě vyjde hatchback i30, který v případě výbavy All Inclusive a motoru 1,4 T-GDI začíná na částce 479.990 Kč. Fastback s tímto motorem startuje na 489.990 Kč a kombi pokračuje od cenovky 499.990 Kč. Verze se čtrnáctistovkou má přitom Hyundai už nyní skladem k dodání.

Pokud zvolíte naftový 1,6 CRDi, u hatchbacku začíná cenovka na 509.990 Kč, zatímco Fastback seženete od 519.990 Kč a kombi od 529.990 Kč. Z příplatků pak můžete u obou motorizací kromě zmíněného automatu zvolit i metalický lak karoserie (16.900 Kč) nebo velurové koberečky (1290 Kč).