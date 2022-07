Hyundai N Vision 74 je retro pecka s palivovým článkem i baterkou. Na zadní kola posílá 680 koní!

Ukázka technologií a nadšení automobilky Hyundai je víc kyberpunkové, než jsme snad mohli doufat. Tohle prostě usí dostat na silnice.

Hyundai se k moderní mobilitě staví čelem a vedle okruhově zaměřeného elektromobilu s karoserií modelu Ioniq 6 představuje také velmi zajímavý automobil s vodíkovým pohonem. Jmenuje se N Vision 74 a zvenku nese tvary konceptu nikdy nevyráběného kupé Hyundai Pony Coupe, které vzniklo v roce 1974 z pera Giorgetta Giugiara a mělo být prvním sportovním autem značky.

Koncept N Vision 74 je od reality vzdálenější než RN22e, o to zajímavější ale je. Vůz ve skutečnosti kombinuje dva druhy pohonu a vedle palivového článku má ještě velký akumulátor o kapacitě 62,4 kWh. Takže vodíkovou nádrž (4,2 kg) naplníte za pět minut a díky 800V architektuře nabijete akumulátor relativně rychle. Hyundai přesný čas nabíjení nezveřejňuje, ale dle parametrů to bude z 10 na 80 % do dvaceti minut.

Zázračný dojezd na jedno nabití a plnění ale nečekejte, činí přes 600 kilometrů, což se může zdát málo, ale Hyundai chtěl zřejmě zachovat co nejnižší hmotnost. Veškeré technické údaje k tomuto vozu ale samozřejmě nemáme, máme ale výkon. Dva elektromotory na zadní nápravě dodávají přes 500 kW (680 koní) a přes 900 N.m točivého momentu. A pak ještě maximální rychlost - 250 km/h.

Tato retro záležitost je aktuálně ukázkou technologií a nadšení automobilky Hyundai. Zatímco tedy model RN22e můžeme klidně zanedlouho vidět u dealerů, N Vision 74 je stále hudbou budoucnosti, i když ne tak vzdálenou, v což pevně doufáme.