Hyundai Kona N na prvních fotografiích. Má přeplňovaný dvoulitr, poslechněte si ho

Hyundai Kona prošel omlazením v průběhu loňského roku. Postupně jsme viděli verzi se spalovacím motorem a elektrickou variantu Kona Electric. Jak už ale víme, Hyundai si pro omlazený crossover přichystal ještě jednu verzi, kterou bude pravověrné ostré N. Od korejské automobilky je to logický krok, crossovery se na trhu již zabydlely a přirozeným vývojem je teď zrychlovat.

To už je ostatně běžné v prémiovém segmentu, vezměte si třeba Audi SQ2 nebo BMW X2 M35i xDrive. Ti mačkají z koncepce luxusních městských přibližovadel maximum a s výkonem přes tři sta koní se rozhodně nemají za co stydět. Tyto verze se tak nyní pomalu dostávají i do mainstreamu.

Jako první jsme se seznámili s Fordem Puma ST, což je velmi schopné auto. Zanedlouho mu ale přibude konkurent právě od Hyundaie. Po odhalení prvních testovacích mul spustila již automobilka kampaň a servíruje nám první várku fotografií ještě maskovaného kousku. Zatím tak jenom vidíme, že Kona N bude mít ostřejší nárazníky, dvě koncovky výfuku, větší kola a decentní zadní křídlo.

Specifikace drží automobilka pod pokličkou. Proslýchá se ale, že pod kapotou najdeme pohonné ústrojí z Hyundaie i30 N. Ostatně přeplňovaný dvoulitrový agregát byl již potvrzený, stejně jako osmistupňová automatická převodovka N DCT. Více informací o voze se dozvíme v následujících týdnech.