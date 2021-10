Radosti Dynamický motor Zábavné jízdní vlastnosti Skvělá výbava Starosti Absence pohonu 4x4 Malý kufr Stísněný prostor vzadu 8 /10

Při příležitosti velkého omlazení excentrického crossoveru Hyundai Kona se světu ukázala poprvé i ostrá varianta. Vzniklo tak sportovní SUV Hyundai Kona N, které si prošlo stejným procesem začlenění do sportovní nabídky značky, jako všechny ostatní modely.

To třeba znamená, že se při vývoji simulovalo 180.000 kilometrů v plném zápřahu, a to v rozmezí pěti až šesti týdnů. Zároveň si vůz prošel 480 ostrými koly na Nürburgringu. To ale zvládne majitel Porsche 911 GT3 RS za rok. Podobnou torturou všech mechanických částí prošel vůz i na domácím testovacím okruhu Namyang R&D. A teď je na českých silnicích.

Jen s automatem

Kona N dostala pohonnou jednotku z hatchbacku i30 N. Samozřejmě už tu vylepšenou verzi z faceliftu s nižším kompresním poměrem a větším turbem, co produkuje výkon 206 kW (280 koní) a točivý moment 392 N.m. Poháněna jsou vždy pouze přední kola a jedinou možnou převodovky je osmistupňový automat se dvěma spojkami, který je mimochodem vlastní výroby.

Nový Hyundai Casper odhaluje interiér. Je maličký, ale klidně se v něm i vyspíte

Hyundai Kona N tedy nemá možnost manuálu, a dokonce se nenabízí ani ve slabší verzi s výkonem 250 koní. Je prostě k dispozici hned jako verze Performance s automatem. Na druhou stranu ostrý crossover s manuální skříní není na trhu skoro žádný. Jen Ford Puma ST, ale ten je o kategorii níže. U Kony tak už na začátku ceníku dostanete 19palcová kovaná kola, pneumatiky Pirelli, elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností či klapky ve výfuku.

Od standardního modelu se vzhledově N liší hodně. Má typické ostře řezané nárazníky, vpředu s velkými nasávacími otvory, pak červené brzdové třmeny, decentní křidélko vzadu, difuzor, dvě velké koncovky výfuku a okolo celého auta je vespod červené lemování. Kdo chce, může si také objednat typický modrý lak ostrých Hyundaiů Performance Blue. My měli bílé pastelové lakování Atlas White, což byl také jediný příplatek zkoušeného vozu.

Skrytý sporťák

Uvnitř vás čeká volant se štíhlejším středem, tlačítky pro sportovní režimy a tlačítkem NGS (N Grin Shift), které na dvacet vteřin přepne všechno v autě do nejostřejšího režimu. Dále hliníkové pedály a standardní sedadla z i30 N. Jak už jsme si řekli u ostrého hatchbacku, tohle nejsou ta nejlepší sportovní sedadla na trhu. Spíše komfortní křesla s lepší boční oporou. Zatímco u hatchbacku a fastbacku si můžete připlatit lepší, sportovnější, u Kony N to nejde. Vzhledem k SUV nátuře by sem ale stejně nesedli.

Hyundai Sonata N Line Night Edition vypadá přesně tak, jak byste čekali. Začerní všechno

Velká škoda je, že si ostrá kona nenechala klasické budíky. Je tu jen digitální přístrojový štít, který se v normálním režimu v ničem neliší třeba od Santa Fe. Přepnutím do sportu se sice uprostřed zobrazí velký otáčkoměr lemovaný plameny, ale klasické budíky jsou pro ten pocit pořád lepší. Chválím ale, že na štítu najdete i teplotu motoru a oleje a je přehledný, se slušným rozlišením.

Infotainment s úhlopříčkou 10,25“ má navigaci i funkce zrcadlení mobilních telefonů. Více nás ale zajímá konfigurování jízdních režimů, čímž jsou ostré Hyundaie pověstné. Je to tady taky, ovšem se zcela jinou grafikou. Lze si nastavit chování převodovky, motoru, stabilizace, řízení či samosvorného diferenciálu. Můžete také sledovat boční a podélné přetížení, kolik využíváte procent pedálů či hlídat si časomíru.

Hyundai láká na elektrické SUV Ioniq 7. Očekává se velká baterie a sedm míst

Hyundai Kona je o trochu dražší auto než Hyundai i30, nicméně je menší, interiér není tak vzdušný a zavazadlový prostor je malý, konkrétně 361 litrů. Kona tedy není úplně praktické auto, spíše fajn stylovka a prostě další trendy SUV. To platí i o verzi N, která ale působí ještě provokativněji. Už od pohledu prostě vypadá jako rozmařilost pro velmi úzkou klientelu, ale o to víc může být pro někoho zajímavou volbou. Jak tedy jezdí?