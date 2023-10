S novým Hyundaiem Kona Electric v Beskydech: Doma je mu dobře! A vám s ním bude také

Uvnitř je také dost místa. V loktech jsem těsno nepocítil, subtilní přístrojovka neomezuje kolena a nastupování i vystupování je díky vyšší poloze sedáku komfortní. Rozvor se oproti minulé koně prodloužil o 60 mm a na prostoru vzadu je to znát, hlavně už ale máte i pořádný kufr – 466 litrů v základu, 1300 litrů po sklopení zadních opěradel téměř do roviny a něco málo se vejde i do prostoru pod kapotou. Ta je mimochodem jištěna plynovými vzpěrami a na víku i zajištění předního „kufru“ se rozhodně nešetřilo.

V úvodu jsem psal, že má nová elektrická kona mnoho společného s vozy Ioniq, tak co tedy? Předně velmi pěkné spojení moderny a klasiky, kterou máme tak rádi. O displejích už řeč byla, ale podívejte se na ta krásná tlačítka na středové konzole, holt ani v dnešní době není potřeba všechno ovládat přes displej infotainmentu. Hezky na dosah ruky máte klimatizaci, ovládání audia, vyhřívání i ventilování sedadel či vyhřívání volantu a vůbec všeho, co běžně používáte. Volič jednostupňové převodovky je pod volantem a středový tunel díky tomu nabídne velké odkládací prostory i zmíněnou indukční nabíječku s NFC čipem, díky kterému tradiční klíč pomalu ztrácí význam. My ho přesto měli - je velký a vypadá lacině.

V prvním případě se bavíme o modelech i30, Kona se spalovacími motory či Bayon – úplně na zadek se z nich neposadíte, ale v očích českých soukromníků je to často alternativa k ne tak dostupným konkurentům české a německé produkce. A ten druhý případ? To jsou modely Ioniq 5 a Ioniq 6 , z nichž se na zadek posadíte, už když kolem vás projíždějí. Někde na pomezí těchto dvou světů je nová Kona. Sice nespadá pod značku Ioniq, ale vizuálně i technicky k ní má blízko. Poprvé jsme ji vyzkoušeli v krásném podhůří Beskyd.

Trhač asfaltu to není, ale moc „nežere“

Pro účely testování v Beskydech nám český Hyundai poskytnul silnější ze dvou nabízených provedení. Zatímco základní verze Eco má výkon 115 kW a LiPol akumulátor s využitelnou kapacitou 48,4 kWh, „moje“ verze Power posílá na přední kola 160 kW a energii čerpá z 65,4kWh akumulátoru. Točivý moment 225 N.m je u obou verzí stejný.

S větší baterií se bavíme o kombinovaném dojezdu až 514 km dle WLTP, to však v případě volby standardních 17palcových kol. Stylovější devatenáctky z dojezdu uberou 60 km (ověřeno, není to chyba v technických datech), tak zvažte, jestli vám to za to stojí. Mně osobně z vizuálního hlediska ano, z praktického hlediska bych sáhnul po menších kolech.

S ovládáním základních funkcí se sžijete hned, v tom šel Hyundai řidičům naproti. U nových aut povinný systém upozornění na překročení povolené rychlosti však vypínáte někde v hloubi na první dojem trochu nepřehledného infotainmentu, takže se cestu buď naučte, nebo si za tímto účelem naprogramujte tlačítko s hvězdičkou na volantu. Pak budete v klidu.

Je to takové… tiché a pohodlné

Kona je tichá, dobře odhlučněná kolem oken i podvozku, ale je taková… spotřebičová. To neznamená, že by dělala něco vyloženě špatně, spíše naopak. Je to zkrátka auto, které skvěle odvede svou službu, ale když se vás pak někdo ptá, jak jezdí, zřejmě se omezíte na něco jako „ale jo, dobrý, je to pohodlné a ničím mě to neštve“. Tohle je podle mě u drtivé většiny dnešních spotřebních elektromobilů standardní popis a hodnocení jízdních vlastností se liší hlavně podle toho, zda jsou hnaná přední, zadní nebo všechna čtyři kola.

U předokolek bývá trochu potíž v tom, že na kluzkém povrchu mívají problém s přenosem hnacích sil na vozovku. Je to logické: auto si pod „plynem” sedne na zadek, odlehčí předek a pak už se vám do toho místy nevybíravě plete elektronika. U nové kony tohle Hyundai evidentně řešil a nevypustil do světa ďábla svázaného těžkými okovy elektroniky.

Těch 160 kilowattů nejde na kola hned, auto s vámi při prudkém rozjezdu nelomcuje a je příjemně vláčné. My měli během testování sucho, elektroniku však i za těchto podmínek dokážete trochu podráždit třeba rychlým odjezdem z kruhového objezdu. Cítíte, že zátah v plném „plynu“ s natočeným volantem není úplně hladký, to vám ale auto napovídá, že byste se měli trochu krotit. Zrychlujte jemně a v běžném provozu s vámi dokáže máloco se spalovacím motorem držet krok, a to i navzdory provozní hmotnosti okolo 1,8 tuny. Ta velká baterka holt něco váží.

Zkoušel jsem jezdit sportovněji a jde to, ale moc mě to nebavilo. Stejně jako jsem se pořád nestal fanouškem možnosti nastavení míry rekuperace energie páčkami pod volantem. Je to fajn možnost, ale musíte s ní pracovat, zatímco v režimu řízení jedním pedálem (i-Pedal) se auto chová pořád stejně a už po pár desítkách ujetých kilometrů víte, kdy před obcí nebo omezením rychlosti uvolnit akcelerátor, abyste si pohodlně doklouzali k značce. Chci mít s řízením běžného elektromobilu co nejméně práce a Hyundai Kona mi to umožňuje.

Hyundai v oficiálních technických datech u silnější verze na 19palcových kolech uvádí spotřebu 16,6 kWh na sto kilometrů, což je o malinko více než i případě 150kW Volkswagenu ID.3 Pro S a zhruba stejně jako u základního Ioniqu 5 se zadním pohonem. V rámci testovací jízdy jsme z Čeladné vyrazili do Ostravy, odtud přes Havířov do Nošovic na prohlídku továrny, kde elektrická kona vzniká, a pak zase zpátky do Čeladné. Celkem nějakých 140 kilometrů po okreskách i dálnici, nenudili jsme se. Kombinovaná spotřeba odpovídala údaji výrobce, na dálnici si kona vzala zhruba 18 kWh/100 km. To je dobré, ne?

Než to dneska uzavřeme, ještě mám pro vás pár čísel ohledně nabíjení. Hyundai píše, že se nová kona dokáže při rychlém DC nabíjení výkonem až 102 kWh nabít za 15 minut na dojezd až 162 km (s větší baterkou a 17palcovými koly). Z 10 na 80 procentech jste při nabíjení na více než 100kW nabíječce za 41 minut a s využitím wallboxu to díky 10,4kW palubní nabíječce zvládnete za 6 a čtvrt hodiny (s menší baterií za necelých 5 hodin).

To jsou všechno super hodnoty, které se pokusíme ověřit v rámci klasického týdenního testu. S výjimkou základní linie Smart máte ve standardu i tepelné čerpadlo a šikovná jsou i vyhřívaná dvířka konektoru pro nabíjení, díky kterému vám v zimě nepřimrznou. Vzhledem k tomu, že první pořádné testy nové kony vyjdou na zimní období, příležitostí pro vyzkoušení bude jistě dost.