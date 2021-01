Omlazený Hyundai Kona z Nošovic má české ceny. Do světa kabelů pustí lacino

Nový Hyundai Kona Electric si od listopadu vyrábíme doma v Nošovicích, tedy alespoň v silnější verzi s větší baterií o kapacitě 64 kWh. Hyundai nyní prozradil české ceny prostřednictvím dvou ceníků, kdy ten první obsahuje i lákavou limitovanou akční edici Czech Edition, která je dostupná pouze s větší 64kWh baterií.

Tomu nakonec odpovídá i cena, která činí 1.149.990 Kč se započtením startovní prémie v hodnotě 100.000 Kč. Dostanete za to elektromobil, který na jedno nabití ujede 484 kilometrů dle metodiky WLTP a nabídne výkon 150 kW (204 koní). Česká edice je až po strop namačkaná výbavou a připlatit si tak můžete jen metalízu a dvoubarevné lakování.

Nejlevněji pořídíte Hyundai Kona Electric za 799.990 Kč. Standardní výbava Smart zahrnuje 17palcová kola, automatickou klimatizaci, vyhřívání předních sedadel a volantu, 7palcový infotainment, zadní parkovací senzory včetně kamery či systém vedení v pruzích. Za 40 tisíc korun lze dokoupit systém Range, který zahrnuje tepelné čerpadlo, systém předehřívání akumulátoru a 10,5kW třífázovou palubní nabíječku. Pro ostatní verze jde o standard.

Výbava zahrnuje slabší motorizaci Eco o výkonu 100 kW (136 koní) s baterií o kapacitě 39,2 kWh, která na jedno nabití vystačí na 305 km dle WLTP. K tomuto druhu pohonu lze připlatit i vyšší výbavu Style za 899.990 Kč, která do vozu přidá třeba dešťový senzor, elektricky sklopná zrcátka, solární přední skla LED přední světlomety či již zmíněný paket Range.

Abychom to uzavřeli, tak varianta Czech Edition přidá ještě autonomní brzdění s detekcí chodců a cyklistů, adaptivní tempomat, akustické čelní sklo, větší infotainment a vzdálenou správu vozu prostřednictvím systému Bluelink. Na všechny vozy platí záruka 5 let bez omezení ujetých km, respektive 8 let či 160.000 km na trakční akumulátor.

Ve druhém ceníku, kde nenajdete startovní edici Czech Edition, platí nižší sleva 50.000 korun, takže vás standardní Smart s motorem Eco vyjde na 849.990 Kč. Zároveň si ale můžete sáhnout po silnějším motoru a větším akumulátoru v kombinaci s nižší výbavou Smart za 1.049.990 Kč.

Dlužno dodat, že v akčním ceníku vás čekají ještě tradiční benefity, které zahrnují domácí wallbox, sadu zimních pneumatik, AC nabíjecí kabel Type 2, servisní prohlídky na 3 roky a bezpečnostní sadu. Všechno dohromady to jsou bonusy v hodnotě přes 70 tisíc korun.