Klesající zájem o MPV se dotýká snad všech automobilek, které tyto vozy vyrábí. Už loni nám české zastoupení Kie potvrdilo ukončení výroby modelu Carens. Letos jsme se zase dozvěděli, že Citroën C4 Spacetourer končí a jeho místo zaujme crossover C5 Aircross. Bez přímé náhrady zůstanou také Fordy C-Max a Grand C-Max či BMW 2 Active Tourer a Gran Tourer. A to bohužel není všechno. Zbývá totiž už jenom pár stovek nových vozů Hyundai ix20 a další nebudou. Výroba totiž v květnu skončila.

Konkrétně se bavíme o akční verzi Last Edition, která právě vstoupila do prodeje. Jde o skladovky a nabídka platí do vyprodání zásob. Na výběr je pouze jeden motor, ale zato relativně silný (92 kW a 156 N.m). Volit lze mezi manuální a automatickou převodovkou a liniemi Trikolor Plus a Trikolor Club. To vše za ceny od 279.990 Kč do 339.900 Kč díky prémii 60.000 Kč, která je podmíněna registrací vozu na jméno zákazníka v případě využití Hyundai pojištění. Prémie se vztahuje na celé porfolio vozů Hyundai, výše se však liší v závislosti na modelu.

Výbavy jsou jasně dané a příplatkové prvky, pominu-li samostatný katalog originálního příslušenství, existují jen tři: metalíza (15.900 Kč), přihlášení vozu do evidence (1690 Kč) a velurové rohože (990 Kč). Řešit nemusíte první sadu zimních kol, která je už v ceně, a k tomu dostanete i slevovou kartu, s níž po dobu záruky (5 let bez omezení kilometrů) natankujete u čerpacích stanic akceptujících karty CCS o 40 haléřů za litr paliva levněji.

Hyundai ix20 Last Edition je už základu (Trikolor Plus za 279.990 Kč) vybaven klimatizací, elektricky ovládanými předními okny, mlhovkami, denním svícením, asistentem rozjezdu do kopce, rádiem s USB a čtyřmi reproduktory, ovládáním rádia i na volantu, dálkově ovládaným centrálním zamykáním, 15palcovými koly s poklicemi či šesti airbagy. Litá kola z katalogu příslušenství stojí od 2553 Kč (15“) do 3582 Kč (17“) za kus, za méně než tři sta tisíc tedy můžete mít atraktivní a slušně vybavené auto.

Linie Trikolor Club (od 299.990 Kč), kterou poznáte třeba podle chromované mřížky chladiče, má litá kola už v základu (16“). K tomu i tempomat, bluetooth handsfree, zadní parkovací senzory a přední loketní opěrku. Zabudovanou navigaci nebo zadní parkovací kameru nedostanete ani za příplatek, jsou to ale prvky, bez kterých se lze obejít. Je totiž pravděpodobné, že ryze praktické rodinné vozy za super cenu, jako je právě Hyundai ix20, brzy nenávratně zmizí v propadlišti dějin.