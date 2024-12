Hyundai Ioniq 5 v Indii sjel kopec a je z toho světový rekord. Trvalo to 14 dní

Indické zastoupení automobilky Hyundai si s elektromobilem Ioniq 5 připsalo světový rekord, když překonalo největší změnu výšky nad mořem v elektrickém voze. Celkově to bylo 5802 metrů v průběhu 14 dnů a cíl byl dokonce 3 metry pod mořem. Během toho ujel dotyčný Ioniq 5 celkem 4908 kilometrů.

Cesta začala na nejvyšším bodě Indie, na který se dá dojet - Umlig La, což je 5799 metrů nad mořem. Po dvou týdnech vůz dojel do cíle Kuttand, který je 3 metry pod mořem. Mohli bychom vznést dotaz, jak dlouho by to asi trvalo obráceně, kdyby měl elektromobil vystoupat tolik výškových metrů. Třeba nám na to jednou Hyundai dá odpověď.

Z fotek je ale jasné, že ne vždy měl Hyundai ideální podmínky a občas si musel poradit i s nějakým tím terénem nebo broděním. „Výkon vozu v takto extrémních podmínkách reflektuje statečnost našich inženýrů a výdrž vozu“, uvedl k rekordu ředitel indického Hyundaie Unsoo Kim.

Mezitím je Hyundai Ioniq 5 v nabídce českého zastoupení už po faceliftu. Základní verze Eco 63 s dojezdem 440 kilometrů a výkonem 170 koní vyjde na 1.119.990 Kč, ale se všemi možnými bonusy ho můžete mít klidně i za 854.538 Kč. Ceníkovka se ale klidně může vyšplhat až na 1,6 milionu, především pokud zatoužíte po výkonu 325 koní a čtyřkolce.