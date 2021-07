První jízda s Hyundaiem Ioniq 5: Tajemný krasavec může převálcovat konkurenci

Značka Hyundai v posledních letech udělala velký skok kupředu. Z výrobce cenově dostupných aut se stala uznávaná automobilka s širokým portfoliem, která myslí na různorodou klientelu. V její nabídce proto dnes najdeme jak tradicionalistický model Bayon, tak progresivní elektromobil Ioniq 5, který jsme poprvé vyzkoušeli na mezinárodní jízdní prezentaci v okolí španělské Valencie.

Ioniq 5 na první pohled vypadá jako kompaktní hatchback velikosti golfu, proporce ale maskují skutečnou velikost. Až při osobním setkání tváří v tvář vám dojde, že jde opravdu o kompaktní crossover, jak jej Hyundai nazývá. Ostatně na délku měří 4635 mm a vysoký je 1605 mm.

Hlavně je to ale krásný kus auta skvěle kombinující retro prvky Hyundaie Pony z poloviny 70. let s moderními detaily, dodávajícími futuristickou vizáž. Řeč je hlavně o pixelové grafi ce světel nebo zadním sloupku skloněném v úhlu 45°. I to je důkaz, že v korejském koncernu dnes pracují designérská esa jako Luc Donckerwolke s bohatými zkušenostmi z různých značek VW Group nebo Karim Habib, někdejší designér BMW.

Jak z mercedesu

Interiér však představuje ryze současnou záležitost. Dvojice opticky propojených obrazovek připomíná dnešní mercedesy, každý z displejů měří 12“. Grafika infotainmentu je moderní, v bohatém menu se ale musíte naučit pohybovat. Plusem je zachování konvenčních tlačítek se samostatným, byť dotykovým panelem klimatizace.

Jedinou kaňkou je ukrytí vyhřívání a ventilace sedadel do menu, k němuž je pořeba se přes obrazovku doklikat. Zvyk vyžaduje i průhledový displej s rozšířenou realitou, zobrazení šipek ukazujících směr navigace je zpočátku trochu matoucí.

Koncepci crossoveru pak prozradí posez. Prahy a celková pozice za volantem jsou vyšší, což ještě zdůrazňuje nízká palubní deska. Jedničku s hvězdičkou zaslouží materiály, patřící mezi nejlepší v hlavním proudu. Jsou skvěle zpracované a hodnotné. A to přitom Ioniq 5 sází na ekologický původ – recyklované PET láhve, vlnu nebo speciální látku paperette, připomínající papír. V koberečkách zase mohou být užity recyklované rybářské sítě.

Místa je vpředu i vzadu dost, čemuž napomáhá úctyhodný rozvor dosahující rovných tří metrů! K pocitu vzdušnosti přispívá rovná podlaha, díky níž je tu třeba nezvyklá konzola mezi předními sedadly s držáky nápojů nebo bezdrátovou nabíječkou.

Tohle vše si může crossover dovolit díky platformě E-GMP s akumulátory v podlaze, vyvinuté na míru elektrickému pohonu. Ioniq 5 ji používá jako první sériový model, již brzy jej bude následovat sestřenice Kia EV6.

Podobně jako MEB od Volkswagenu platforma primárně sází na pohon zadní nápravy, specifi kem hyundaie je však 800V palubní síť, umožňující i superrychlé nabíjení na 350kW nabíječkách.

Pohodlný a tichý

Na trh Ioniq 5 přijíždí s dvěma sadami baterií využitelné kapacity 58 nebo 73 kWh. V závislosti na ní se liší i výkon, činící 125, nebo 160 kW. Pro větší akumulátor je na českém trhu k dispozici i čtyřkolka s celkovým výkonem 225 kW. U přední nápravy používá druhý, 70kW elektromotor.

Právě takové provedení jsme vyzkoušeli. Vzhledem k výkonu a točivému momentu 605 Nm není divu, že má neskutečný elán, který je přitom více než dostatečný i v utlumeném režimu Eco. Naopak ve Sportu je Ioniq 5 návykově agilní, navíc neustále zdůrazňuje pohon všech kol.

Upravit lze rekuperaci brzdné energie pomocí páček pod volantem, když nastavení i-pedal s nejsilnějším účinkem umožňuje s trochou předvídání jízdu jen s pomocí plynového pedálu.

Podvozek s víceprvkovým zavěšením vzadu je naladěný hlavně pro komfortní jízdu. Ioniq 5 i s 20“ koly hladce fi lotruje nerovnosti, v sérii zatáček se však karoserie rozkýve a navzdory nízkému těžišti působí těžkopádně. Perfektní odhlučnění ale zaslouží pochvalu, stejně jako spotřeba. Průměr 18,1 kWh/100 km na trase kombinující dálnice a okresky je skvělý i s ohledem na 30 °C horka, kvůli kterým jsme nešetřili s klimatizací ani ventilováním sedačky. I v praxi je tak udávaný dojezd 430 km dosažitelný.

Na 350kW rychlonabíječce pak baterie z 10 na 80 % kapacity dobijete za pouhých 18 minut. Z dnes běžnějších 50kW nabíječek to trvá 57 minut.

České ceny startují na částce 1.099.990 Kč za verzi s výkonem 125 kW a 58kWh baterií. Testovanou čtyřkolku pořídíte od 1.469.990 Kč. Málo to není, ceny ale odpovídají jiným elektromobilům, zde navíc dostanete bohatou výbavu. Zatím Hyundai registruje 38 českých objednávek.

Hyundai Ioniq 5 – dostupné technické údaje a první české ceny Pohon RWD RWD AWD Kapacita baterie [kWh] 58 72,6 72,6 Výkon [kW] 125 160 225 Točivý moment [Nm] 350 350 605 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,5 7,4 5,2 Max. rychlost [km/h] 185 185 185 Max. dojezd WLTP [km] - 470-480 - Cena Smart [Kč] 1.099.990 1.249.990 - Cena Style [Kč] 1.269.990 1.369.990 1.469.990

Rodina Ioniq

Ioniq 5 přijíždí jako první zástupce nové rodiny elektromobilů Ioniq, pojmenované podle modelu prodávaného od roku 2016 ve formě elektrovozu, plug-in hybridu i hybridu. Potvrzen je již sedan Ioniq 6 a velké SUV Ioniq 7, jež rovněž použijí elektrickou platformu E-GMP. Vedle nich Hyundai chystá i další elektro auta s technikou odvozenou od konvenčních modelů, třeba příští generaci Kony EV.

Hodnocení Světa motorů

Plusy

Stylový vzhled

Velký vnitřní prostor

Skvěle zpracovaný interiér

Bohatá výbava

Minusy

Těžkopádnější jízdní vlastnosti

Méně přehledný infotainment

