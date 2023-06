Hyundai Ioniq 5 N se pochlubil fotkami z Nürburgringu. Premiéra proběhne příští měsíc

Hyundai Ioniq 5 nám ukazuje, že auto nemusí mít jen jeden zvuk. A k tomu ještě simuluje dvouspojkovou převodovkou, kterou nemá.

Hyundai Ioniq 5 N bude vstupem korejské automobilky do neprobádaného území ostrých hatchbacků na elektrický pohon. Nyní nás značka informuje, že vůz vstoupil do poslední fáze vývoje a dělí se tak s námi o snímky a video z testování na Nürburgringu, kde má automobilka testovací centrum. No a protože to mají inženýři blízko, najeli s vozem na tomto okruhu 10.000 kilometrů.

Vůz bude mít mnoho zajímavých vymožeností, mezi které se řadí třeba N e-Shift, což má být simulování osmistupňové dvouspojkové převodovky. Další věcí je N Active Sound, což je simulace sportovního zvuku, který bude na řidiče promlouvat skrze reproduktory v interiéru vozu. Druhý systém bude mít tři režimy - Ignition simuluje přeplňovaný dvoulitr, Evolution napodobuje futuristický zvuk konceptu Vision Gran Turismo a Supersonic dělá zvuky jako stíhací letoun.

Vzhledem k užití vozu bude dojezd na elektřinu menší než u standardního modelu. Nebylo zatím specifikováno o kolik, ale prý nemá jít o zas tak velký rozdíl. Při jízdě si bude moct řidič vybrat mezi režimy Sprint a Endurance. Jak již název napovídá, jeden bude na co nejrychlejší projetí závodní tratě a druhý bude spíše na výdrž. Výkon potvrzen zatím nebyl, ale hovoří se o hodnotě až 600 koní.

Premiéra vozu by měla proběhnout na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Jako hlavní konkurent vozu bude zřejmě Kia EV6 GT, ale na to si ještě počkejme, protože Ioniq 5 by měl být ještě o chlup dražší.