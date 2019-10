Hyundai investuje přes 800 miliard do autonomních aut. Podporu má i od vlády

Agentura Reuters informovala o investičním plánu korejské automobilky Hyundai. Do vývoje mobility a dalších technologií spojených s automobilovým průmyslem nateče v průběhu šesti let 35 miliard dolarů (805 miliard korun).

Nebude na to ale sama, finanční pomoc zajišťuje i korejská vláda v čele s prezidentem Mun Če-Inem, který se nechal slyšet, že do roku 2030 bude polovina vyrobených automobilů schopna jezdit po tamních silnicích autonomně.

„Trh s autonomní jízdou je zlatá žíla pro revitalizaci ekonomiky a k vytvoření nových pracovních míst“, řekl Če-In na „kávě“ ve společnosti Hyundai. Korejská vláda plánuje v období let 2021-2027 utratit za autonomní technologie celkem 17 bilionů.

Očekává se, že Hyundai dosáhne 4. stupně autonomní jízdy (tedy toho úplného) v roce 2024 v takovém rozsahu, že bude takto vybavené vozy moci nabízet fleetovým zákazníkům. Veřejnosti by měly být dostupné o tři roky později. Právní záležitosti pro provoz autonomních vozidel na korejských silnicích by měly být vyhotoveny do pěti let.