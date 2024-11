Hyundai Inster dorazil na Slovensko. Je dražší než Dacia Spring, ale má výbavu jako velká auta

Malých elektromobilů do města přibývá. Tohle má být další z nich, a to si prý troufne i mimo město.

Inster je na našem trhu velmi očekávanou novinkou automobilky Hyundai, která je na domácím trhu známá jako Casper. Jedná se o malý elektromobil do města, který je mimořádně variabilní a dokáže na necelých čtyřech metrech vykouzlit zajímavé věci. Inster odveze čtyři lidi, přičemž všechna sedadla lze sklopit do vodorovné polohy a dát na ně třeba matraci.

A pokud se budete chtít vyspat někde v přírodě, můžete si koupit variantu Inster Cross, která má různé vybavení do terénu. K tomu si připočtěte dojezd až 370 kilometrů, nabíjení výkonem 120 kW a maximálku 150 km/h ve verzi s větším akumulátorem. No jednoduše to vypadá jako legrace a zatímco české ceny ještě nemáme, tak naši sousedé na Slovensku je již mají. Takže jak si na tamním trhu tento malý uličník stojí?

V základní výbavě Comfort vyjde Inster na 22.900 eur, tedy 579.981 Kč. Za to získáte variantu s akumulátorem o kapacitě 42 kWh a elektromotorem s výkonem 97 koní. Za 24.440 eur lze mít v této výbavě i výkonnější verzi s 49kWh akumulátorem a výkonem 115 koní. U výbavy Family je to 25.990 eur a 27.740 eur. Vrcholné výbavy Style a Cross mohou mít pouze výkonnější verzi akumulátoru a elektromotoru a vyjdou na 31.040 a 32.240 eur.

Inster je na Slovensku v základu dražší než Hyundai i30 Fastback, ale zároveň stojí skoro polovinu co elektrický Hyundai Kona. No a spalovací Hyundai Kona stojí stejně jako elektrický Inster. Mimochodem Dacia Spring vyjde v základu Essential na 16.900 eur. To pro představu asi může stačit, nyní si jen počkáme na české ceny.

Výbava Comfort má 15palcová kola, LED denní světlomety, adaptivní tempomat, zadní parkovací kameru, světelný senzor, 10,25palcový infotainment, startování tlačítkem nebo navigaci. To jsou položky, které ostatní malé elektromotory s cenou od úplně nenabídnou. Na druhém konci je pak výbava Style, kde najdete Full-LED přední světlomety, monitorování slepých úhlů, ambientní osvětlení interiéru nebo digitální klíč.