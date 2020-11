Radosti Spotřeba paliva Jemně pracující automat Bohatá výbava I přes zdražení stále přijatelná cena Starosti Chybí prvky výbavy, které konkurence nabízí Při sportovnějším zacházení zmatkující automat Absence rezervy u mild-hybridní verze Méně místa vzadu 8 /10

Že korejské automobilky ušly za poslední roky ohromný kus cesty, asi není potřeba dlouze připomínat. Ty nejdůležitější modely prodávané v Evropě už Hyundai i Kia během evropského vývoje cílí přímo na evropskou klientelu, jde o veskrze bezproblémová auta, a navíc za zajímavé ceny.

Automobilka Hyundai je od roku 2008 velmi úzce spjatá s Českou republikou. Model i30 první generace byl vůbec prvním vozem, který opustil brány závodu ve slezských Nošovicích. Vyrábí se tam dodnes a platí za jeden z nejprodávanějších vozů na českém trhu vůbec. I on se ale musel přizpůsobit současným trendům a v rámci modernizace vsadil nejen na výraznější vzhled, ale také na vylepšená multimédia a hlavně elektrifikaci.

Nový Hyundai i30 je v ČR až podezřele levný! A to dostal nové hybridní motory

Zatímco sesterskou Kiu Ceed už můžete připojit do zásuvky, i30 si zatím vystačí s mild-hybridními pohony, které ze strany řidiče nevyžadují žádné nadstandardní úkony. Zkrátka jen jezdíte a doplňujete palivo. S faceliftem se navíc nabídka verzí Hyundaie i30 rozšířila – sportovně střižená verze N Line je nyní dostupná také pro prodejně nejžádanější kombi a alespoň podle fotek to vypadá, že jej řada lidí na první pohled nerozezná od ostrého enka. Sportovněji střiženou linii však probereme jindy.

Pokrok nezastavíš

Pro první test modernizovaného Hyundaie i30 jsme sáhli po nenápadném kombíku, kterého si mnozí všimli snad jen díky přepracované přídi s výraznější maskou chladiče ve stylu americké elantry a sonaty a světlometů s klínovitým LED denním svícením. Nová maska příď opticky snížila a rozšířila, přední nárazník má zcela nový tvar a všechno si spolu hezky notuje. Záď se v rámci faceliftu změnila minimálně, všímavější jedinci si však spojí tvar světelného podpisu koncových svítilen a tvarem mlhovek v předním nárazníku. A ty chromované náznaky koncovek výfuku? To už má dneska kdekdo...

Hyundai i30 je levný i ve sportovní verzi. Výhodná nabídka však není pro každého

Dnešní doba si žádá úzké propojení automobilů s online světem, přičemž ruku v ruce s tím jde čím dál větší zastoupení velkých displejů. Hyundai si je toho vědom, ostatně nová generace SUV Tucson je toho jasným důkazem. Zhruba na půli cesty mezi tím, na co jsme byli do teď zvyklí, a co nás teprve čeká, je modernizovaný model i30. Ne však automaticky.

Zkoušený kombík se nese na vlně „laskavého luxusu“ – je ve výbavě Style, která platí za vrchol nabídky. Od toho se odvíjí i prvky na palubě. Infotainment s 10,25palcovým displejem dostanete ve standardu, systém zahrnuje i navigaci, digitální příjem rádia, konektivitu Apple CarPlay a Android Auto a rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost.

Hyundai i30 dál drtí Škodu Scala nejnižší cenou. O výhodu ale nakonec může přijít

Díky online připojení zvládá navigace dynamické navádění závisející na měnící se dopravní situaci (TomTom Live Services) a dovede vás opravdu až ke dveřím. Pokud se cílové místo po zaparkování vozu nachází v docházkové vzdálenost (až 2 km daleko), Hyundai vás k němu dovede prostřednictvím telefonu. Infotainment má vlastní modem a je neustále připojen k internetu, což umožňuje využívat aplikaci BlueLink, která slouží k ovládání některých funkcí na dálku. Můžete zjistit množství paliva v nádrži, zda je vůz uzamčený a je možné jej také lokalizovat na mapě.

Prostředí systému je přehledné, a přestože s větším displejem ubylo klasických tlačítek, pořád se ještě pohybujeme hluboko pod hranicí únosnosti. Snad jen ikonka pro navrácení na úvodní obrazovku (domeček vlevo nahoře) je malinká a za jízdy se do ní občas napoprvé netrefíte, to je ale asi to jediné, co bych systému z uživatelského hlediska vytknul. Novinkou jsou i ambientní zvuky. Během jízdy si můžete pustit podkres venkovní kavárny, praskajícího krbu, šumění vln či dopadajících kapek deště. Jste-li ve stresu, mohou vás hodit do klidu.

Modernizovaný Hyundai i30 míří do výroby. Pro Nošovice jde o velkou událost

Součástí standardní výbavy linie Style je i větší digitální přístrojový štít Supervision, s výjimkou hezčí grafiky toho ale moc neumí. Barva se mění v závislosti na zvoleném jízdním režimu (Normal/modrá, Eco/zelená, Sport/červená), tak propracovanou grafiku jako virtuální kokpity konkurenčních vozů s možností zobrazení velké mapy navigace přímo před volant ale nemá. Přehledný však je, to se musí nechat.

Zprvu jsem dost proklínal fakt, že u zkoušeného vozu nešlo vypnout systém aktivního hlídání jízdních pruhů (standard pro Style s převodovkou DCT) tlačítkem u levého kolene řidiče, jak tomu bylo dříve. To tlačítko tam prostě není, zůstala jen záslepka. Jde to v infotainmentu, ale na celkem šest kliků včetně jednoho scrollování v seznamu bezpečnostních systémů, což je dost k vzteku. Nakonec nebylo všechno tak horké, jak to vypadalo – systém lze totiž vypnout dlouhým stiskem tlačítka na volantu, stejně jak to mají Toyoty.

Dobře maskovaný luxus

Jestli existuje něco, co vozům Hyundai obvykle absolutně nemohu vytknout, je to výběr materiálů, zpracování a výbava v interiéru. Měkčené plasty jsou u i30 samozřejmost, ty tvrdé nevypadají jako plato od bonboniéry, dekory jsou decentní a celek působí bytelně. Takhle to bylo u současné generace modelu i30 od samotného začátku a s modernizací se na tom nic nezměnilo.

Nový Hyundai i30 poprvé naživo: Poctivá a cenově dostupná auta ještě existují!

Vyhřívání předních sedadel a volantu je standardem od výbavy Smart (třetí ze čtyř základních). Ventilování dostanete společně s koženým čalouněním, elektrickým ovládáním řidičova sedadla, hliníkovými pedály a černě lakovanými vnějšími zpětnými zrcátky v paketu Premium za přijatelných 40.000 Kč. Vyhřívání zadních sedadel bohužel chybí. Zkoušený vůz nebyl vybaven panoramatickým střešním oknem, i tuhle výbavu však i30 nabízí, a sice za 25.000 Kč. Podmínkou je zmíněný paket Premium, bez něj prosklenou střechu neobjednáte.

Co se vnitřního prostoru týče, i30 nad konkurencí zrovna moc nevyčnívá. Je to zástupce nižší střední třídy, tedy konkurent octavie, golfu či astry, a zatímco předu sice je o něco těsněji, ale pořád si nebudete připadat nekomfortně, vzadu je alespoň v podélném směru místa méně a kupříkladu já si za sebe při výšce 190 cm pohodlně nesednu. Nad hlavou bych problém neviděl, prostor pro kolena ale nezbývá, navíc ani nástupní prostor není moc velký.

Minitest Hyundai i30 N Project C: Těžko uvěřit, že tohle auto vzniklo v Česku!

Když nám zástupci Hyundaie v červnu představili modernizovaný model i30 přímo v Nošovicích, specifikovali i nejžádanější kombinaci. Byl to bílý kombík s vyšší výbavou a benzinovým motorem. Národ kombíkářů se prostě nezapře a Hyundai jim jde naproti. Kufr má základní objem 602 litrů, po sklopení zadních opěradel získáte 1650 litrů, nechybí průvlak na lyže (slyšíš to, scalo?), bytelná oka pro ukotvení nákladu ani praktické schránky pod podlážkou. Na druhou stranu chybí elektrické ovládání víka kufru, a pokud máte, jako v našem případě, mild-hybridní pohon, nečekejte ani jinak standardně dodávanou dojezdovou rezervu. Její místo totiž zabral akumulátor.