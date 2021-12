Přední sedadla jsou na poměry ostrých hatchbacků nadprůměrná. Sedák není rovný, ale trochu sklopený, takže do sedadla pěkně zapadnete a při brzdění nekloužete dopředu. Jedinou výtku mám v tvarování okolo ramen, kde je opěrka po stranách vystouplá dopředu. Menší postavy do nich zapadnou, ale širší budou trochu tlačit. Zvyknete si. Jinak to jsou klasické skořepinky s manuálním nastavením a bez možnosti prodloužení sedáku.

Rozhodli se tedy úspěch dvakrát zopakovat. Následovalo tak SUV Hyundai Kona N, taková sázka na jistotu v kategorii, kterou nikdo reálně nepotřebuje, ale stejně slaví prodejní úspěchy. No a třetím autem je i20 N, které vstupuje do revíru poněkud sterilního Volkswagenu Polo GTI , nepříliš vážného Suzuki Swift Sport a současného krále malých strojů na zábavu, Fordu Fiesta ST.

Tím se dostáváme k dnešnímu autu a je tak na čase zopakovat už dost ohraný úvod. Hyundai chtěl pořádná sportovní auta, ale neuměl je. Přebral si pana Alberta Biermanna z divize BMW M a ten mu mimo jiné postavil ostrý hatchback i30 N . Společně ho hodili mezi vlky a on se skvěle začlenil do smečky a lidé si ho oblíbili.

Představte si, že natočíte fakt dobrý film, který uspěje u kritiků, lidé na něj chodí do kina a neztrácí se v konkurenci. Získáte tak peníze a důvěru studia a řeknete si, že uděláte ještě pokračování. Jsou dva způsoby, jak to může dopadnout. Buď jste James Cameron a natočíte Terminátora 2, nebo jste Michael Bay a uděláte digitální čurbes, na který se možná dobře kouká, ale nemá žádnou přidanou hodnotu a po roce po něm neštěkne ani pes.

Trochu gumák

Motor naskočí bez vibrací a s příjemným zvukem. Tady je vidět výhoda oproti tříválcům, které tak kultivované prostě nejsou. Během prvních kilometrů si ale určitě budete říkat, co je tady sportovního. Všimnete si vlastně jen citlivějšího řízení, ale spojkový pedál nemá téměř žádný odpor, řadicí páka v kulise jezdí přesně, ale tak nějak gumově a reakce na plyn nejsou tak pohotové, jak byste možná čekali.

Když se rozjedete v i30 N, o jeho nátuře víte okamžitě, povedlo se tam hlavně řazení, ale i20 N se chová jako běžné auto bez větších ambicí. Tohle mi ale sedlo při běžném cestování, a to hlavně od podvozku. Oproti většímu bráchovi, který chce být za každou cenu tvrdý a pořád vám ukazuje, jak je vážný a sportovní (s faceliftem se to trochu zlepšilo), se s i20 N dá bez větších kompromisů fungovat i normálně.

O to větší překvapení vás čeká v palubním počítači. Hyundai i30 N trpí na malou nádrž a žíznivý motor i při běžném užívání. Když s ním pak fakt jedete, nevydrží nádrž ani na dvě stě kilometrů. S i20 N jsem ale při pozvolné jízdě jezdil i se spotřebou 6,7 l/100 km a plná nádrž zajistila dojezd skoro 600 km. Týdenní průměr činil 8,8 l/100 km a když si užíváte plný potenciál auta, spotřeba se většinou drží pod patnácti litry. To je výborné!

Přesně takhle to má být

Nejmenší sportovní Hyundai ožije až sportovním režimem. Reakce na plynový pedál se zostří a motor reaguje pohotověji. Průběh přenosu 204 koní na přední nápravu je tak lineární, jak to jenom jde. Nečeká vás žádný kopanec, jen rapidnější akcelerace od 2500 otáček a poté, bez výrazné špičky, sprint rafičky až k omezovači před 7000 otáčkami.

Jen mě překvapilo, že motor a výfukový systém nemají tak dobrý zvuk, jako tříválcová Fiesta ST. Ta prostě zní lépe, víc srdnatě. Hyundai ale zase lépe jede. Na stovku se dostane za 6,2 sekundy a umí jet až 230 km/h. Na svou kategorii to jsou opravdu skvělé hodnoty. Má pozornost však více směřovala ke skvělému naladění samosvornému diferenicálu než jen k samotným číslům.

Soustrojí vás totiž vůbec netahá za volant při prudké akceleraci, ani při razantních výjezdech ze zatáček. Naopak vás při přehnaném nájezdu pomůže vrátit bezpečně do stopy. Jakmile začnete věřit mechanice auta, budete opravdu hodně rychlí. Zimní pneumatiky bohužel trochu srazily možnosti, jak zatáčky projíždět. Pro povolení trakce zadní nápravy, abyste se sklouzli do lehkého přetáčivého smyku, nestačilo jen ubrat plyn.

Osvědčilo se mi pomoct si trochu brzdou, ideálně levou nohou, nebo udělat rychlý manévr na volantu s puštěným plynem. Pak se do přetáčivosti dostanete, ovšem auto i nadále zůstává krásně čitelné a vynikne skvělé naladění podvozku. Na posmrkané silnici při nízkých teplotách se pro co největší zábavu zase osvědčil skandinávský švih.

Když ale chcete být co nejrychlejší, nemá s tím malý Hyundai nejmenší problém. Navíc jsem žasnul nad funkcí poměrně měkkých tlumičů. Ladění podvozku na evropských silnicích přináší své ovoce jak v rychlých pasážích na krásných a táhlých silnicích, kde i20 N vykazuje příkladnou stabilitu, tak i třeba v mých oblíbených křivoklátských lesích, kde jsou místy opravdu špatné silnice.

Když už žuchnete do pořádné díry, nevytrestá vás podvozek tupým kopancem. Všechno hezky žehlí a zachovává důstojný komfort. Tento Hyundai neskáče po silnici jako trdlo, ale bere sportovní jízdu jako něco, co si chcete užít. Pokud bych si ale něco představoval lepší, tak je to dávkování brzdného účinku. Je ho dost, o tom žádná, ale hlavně v prvních polohách pedálu není tak přesné.

Na ostrých brzdách za vámi začne zadní část vozu lehce tancovat, ale není to nic, co byste ladně nevychytali. Hlavní ale je, že když už necháte přední kola doslova zažrat do asfaltu, nezačnou kola ani jedné z náprav odskakovat. Moc by mě zajímalo, kam se posunou schopnosti vozu na letních pneumatikách Pirelli, které má mít. Tak třeba na jaře.

Cena

Hyundai i20 N nemá balíček Performance, ale Premium za 80.000 Kč. Bral bych ho kvůli hlavně samosvornému diferenciálu, ale dostanete s ním třeba i vyhřívání předních a zadních sedadel či sledování slepého úhlu. To se taky hodí. Základ je za 599.900 Kč a Premium tedy za 679.900 Kč.

Asi si teď říkáte, že i20 N už cenou líže větší i30 N, které v základu stojí 699.900 Kč. To je pravda, i30 N se cenou dost podbízí a je velmi výhodnou možností. Menší kolega je však naceněný naprosto logicky. VW Polo GTI stojí 699.900 Kč a omlazený Ford Fiesta ST stojí 645.900 Kč. Ten také nabídne samosvorný diferenciál v balíčku Performance za 26.000 Kč. Není tak jediný důvod, proč by měl Hyundai i20 N stát méně.