Hyundai i20 bude umět hezky hrát. Jako první model v Evropě dostal prémiové audio

Kvůli čím dál přísnějším nárokům na bezpečnost jsou nová auta vybavena celou řadou asistenčních systémů, které z řidičů pomalu ale jistě dělají pouhé pasažéry. Auta se po nastartování sama snaží držet v jízdním pruhu, posilovače řízení ředí zpětnou vazbu ve volantu na minimum, o přecitlivělých stabilizačních systémech, které se už téměř nikde nedají zcela vypnout, ani nemluvě.

O to více se výrobci snaží nabídnout výbavu, která jízdu pod dohledem asistentů více zpříjemní, a to dokonce v modelech, u nichž bychom to nečekali. Příkladem budiž třeba Hyundai i20, jehož nová generace se poprvé ukázala letos v únoru. Uvnitř může mít dvě obrazovky s úhlopříčkou 10,25“, ambientní osvětlení, indukční nabíječku, bezdrátovou konektivitu či chytrý tempomat, využívající data z navigace.

A zdá se, že bude i hezky hrát, protože dostane jako první Hyundai v Evropě prémiové audio Bose. Výrobce při vývoji spolupracoval s automobilkou a výsledkem je systém s osmi reproduktory, subwooferem, procesorem pro zpracování digitálního signálu a technologií dynamické kompenzace rychlosti, která upravuje hlasitost audia na základě rychlosti jízdy.

V předních dveřích jsou dva reproduktory Super65, ve skříni u zadního blatníku byste našli 130mm neodymiový hlubokotónový reproduktor, uprostřed přístrojovky je 80mm reproduktor Bose Twiddler, v zadních dveřích našly místo 130mm širokopásmové reproduktory a vysoké frekvence pokrývají dva 25mm reproduktory umístěné v dolních rozích sloupků A karoserie. Systém napájí osmikanálový zesilovač s ekvalizací.

Není pochyb o tom, že se bavíme o prvku vyhrazeném dražším verzím nové generace i20 a sluší se dodat, že v daném segmentu není jediným vozem s prémiovým audiem. Vzpomínáte na Nissan Micra s repráky v hlavových opěrkách? O cenách i20 a složení výbav však zatím není jasno na českém ani slovenském trhu.