Nový Hyundai i20 dorazil do Česka. Stojí tak akorát, ale můžete ho mít i zadarmo

Nový Hyundai i20 jsme již od března letošního roku postupně rozebrali vskutku do detailu, ať už v rámci oficiální premiéry nebo pozdějšího zaměření na jeho hi-tech interiér. Teď už české zastoupení značky zveřejňuje cenovky vozu, a to hned v rámci „letní prémie“, díky které vyjde nový hatchback ve všech úrovních výbavy a bez ohledu na motorizaci o 40.000 levněji.

Vybírat jde ze čtyř úrovní výbavy a třech motorizací, přičemž úplným základem je úroveň Start, která je pouze dostupná s výchozí čtyřválcovou dvanáctistovkou o výkonu 62 kW (84 koní) a manuálním pětikvaltem. Standardní cenovku takto specifikované i20 uvádí Hyundai na 319.990 Kč, díky současné akci ale cena klesá na 279.990 Kč, tedy na stejnou cenu jako konkurenční Škoda Fabia v základní výbavě Active.

S ohlédnutím do ceníku odchozí generace začínající na ceně 249.990 Kč je pak nová i20 dražší o 30.000 korun. V základu novinky čekejte ocelová 15palcová kola s poklicemi, přední a boční airbagy řidiče a spolujezdce, okenní airbagy pro přední a zadní sedadla, systém automatického brzdění, asistent pro jízdu v pruzích, sledování únavy řidiče, tempomat s omezovačem rychlosti, elektricky ovládaná přední okna a vnější zrcátka či světelný senzor. Stejně jako v minulosti, rádio s MP3 a USB u výbavy Start nečekejte, stejně jako klimatizaci (extra 20.000 Kč).

Hudbu v kabině dostanete až v případě druhého stupně výbavy Comfort s motorem 1,2i, a to pouze v kombinaci s balíčkem Club (standardně extra 20.000 Kč, navíc s multifunkčním koženým volantem či tónovanými okny), tudíž od akční ceny 319.990 Kč. V této úrovni už je k dispozici i přeplňovaný tříválec 1,0 T-GDI o síle 74 kW (100 koní) od 329.990 Kč, respektive s balíčkem Club od 349.990 Kč. Comfort přidává také vyhřívání zrcátek, manuální klimatizaci nebo podélně nastavitelný volant.

Nejsilnější jednotkou v nabídce nové i20 je mild-hybridní verze tříválce 1,0 T-GDI, která nabízí výkon 88 kW (120 koní) a je spojena s chytrou šestistupňovou manuální převodovkou iMT (více zde). Tato motorizace je dostupná od třetí výbavové úrovně Smart za nyní akčních 429.990 Kč. V základu nechybí 16palcová litá kola, LED přední světlomety, přední mlhovky, elektrické ovládání zadních oken, zadní parkovací senzory s kamerou a také již 8palcový dotykový infotainment s Android Auto a Apple CarPlay.

Nejvyšší výbava Style je nakonec dostupná se všemi dostupnými motorizacemi, takže s motorem 1,2i začíná na akční částce 419.990 Kč, zatímco nejsilnější mild-hybrid startuje na 489.990 Kč. Tady je standardem i rozšíření funkce krizového brzdění o detekci cyklistů a protijedoucích vozidel při odbočování, sledování mrtvého úhlu, automatická klimatizace, dešťový senzor, dvojitá podlaha v kufru, přední parkovací senzory, vyhřívání volantu a předních sedadel, bezdrátové dobíjení telefonu nebo větší 10,25palcový infotainment s navigací a digitální přístrojový štít.

Z příplatků lze pro i20 zmínit především sedmistupňovou automatickou převodovkou DCT (40.000 Kč), a to výhradně pro tříválec 1,0 T-GDI a tedy vyšší výbavy Comfort (pouze s balíčkem Club), Smart a Style. Panoramatická střecha vyjde na 20.000 Kč (pouze pro Style), kdežto balíček Premium za 50.000 Kč (pouze pro Style) dodá navíc i 17palcová litá kola, sportovní přední sedačky, dříve probíraný audiosystém Bose, aktivní parkovací asistent nebo adaptivní tempomat (pouze s DCT).

Nakonec můžete mít novou i20 vlastně i úplně zadarmo. Přeobjednáním vozu on-line od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 (nebo do odvolání) budou totiž zájemci automaticky zařazeni do slosování, jehož vítězi uhradí Hyundai zpětně kupní cenu nového vozu.