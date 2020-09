Podobu zcela nového Hyundaie i20 známe z fotek již od února, kvůli zrušení jarního ženevského autosalonu jsme si jej ale ještě nemohli osahat naživo. V Praze se ovšem na skok mihl jeden předprodukční kousek a my jsme jej exkluzivně řídili.

Dovozce spustil předprodej s prvním školním dnem a auta očekává během října. Vylosovaný šťastlivec za předobjednávku nezaplatí a dostane auto zdarma.

Malý grand

Že ještě nejde o sériovou podobu vozu, prozrazují například interiérové plasty s provizorní povrchovou úpravou, takže s hodnocením kvality ještě počkáme. Po technické stránce už je ale vše tak, jak má být, takže pojďme nasbírat první dojmy. Jako první nás při pohledu na novinku uhodila do očí nízko posazená výrazná maska, korunující celkově dynamický design.

V interiéru stojí za pozornost plně digitální přístrojový štít a sofistikovaný multimediální systém – oba mají úhlopříčku 10,25 palce. Hyundai ale chvályhodně nerezignoval na tlačítka zásadních funkcí, takže vše rychle najdete a třeba klimatizaci ovládáte pěkně postaru tím nejsnazším způsobem.

Za doprovodu prémiové audiosoustavy Bose zkoušíme příjemně vytvarovaná sportovní sedadla. Vyhřívaná mohou být nejen přední, ale dokonce i zadní a volant. Tady se Hyundai rozšoupl.

Líbí se nám množství odkládacích prostor, a hlavně spousta místa pro cestující. Redaktor vysoký 183 cm se pohodlně usadí sám za sebe a pořád mu vzadu zbývá drobná rezerva nad hlavou i před koleny. Kufr nabízí dostatečný prostor 351 litrů, což představuje mezigenerační zlepšení o 25 litrů.

Zkoušíme střední cestu

Přeplňovaný litrový tříválec našeho auta má výkon 74 kW, je tedy spřažen s tradiční manuální převodovkou. Pokud by to byla silnější verze 88 kW, byla by standardně mild-hybridem s pomocným elektromotorem a řazení by obstarávala revoluční skříň iMT, u které je spojka po sešlápnutí pedálu spínána elektronicky. Pro nenáročnou klientelu zůstane v nabídce ještě atmosférická dvanáctistovka s výkonem 62 kW.

Okamžitě nás zaujalo lehké a přesné řazení spolu s jemně zabírající spojkou. Z křižovatek vyráží „í-dvacítka“ radostně a ve městě působí sympaticky mrštně. Motor je v nižším spektru otáčkoměru kultivovaný a prakticky o sobě nedává vědět. Ani při podtočení otravně nevibruje a neduní. Když jsme se drželi rad asistentu pro volbu rychlostního stupně, pak jsme při jízdě padesátkou měli zařazenou čtyřku, motor točil necelých 1500 otáček a nebylo o něm ani slechu. Na dálnici točí litr nějakých 2650 otáček a v interiéru nadále vládne pohoda. Neslyšíme ani motor, ani podvozek.

Že to myslí malý hyundai s pohybem mimo město vážně, dokládá škála moderních cestovatelských asistentů, dostupných ve vyšších výbavách – třeba inteligentní tempomat nebo aktivní asistent vedení v pruhu. A spotřeba? Ujeli jsme jen asi stovku kilometrů s častými zastávkami na focení a pohybovali se od 6,4 do 7,1 l/100 km. V regulérním testu tedy čekáme mnohem nižší hodnoty.

Krása není všechno

Radost z kultivovaného cestování na hlubokých výmolech zkalily rázy od kol. Primárně výstavní exemplář totiž obouval příplatkové sedmnáctky, podle nás je to na malém autě zbytečný rozmar. Objektivně je i s tak velkým obutím i20 obdivuhodně pohodlné. O extrémní jámy však není na českých cestách nouze, takže bychom se drželi standardních pneumatik, které dají povedenému podvozku vyniknout jistě lépe.

Malý jen jménem

Nový Hyundai i20 potvrzuje trend dnešní doby, že malá auta už zdaleka nejsou určena jen do města. Prostorným interiérem, moderní výbavou a cestovním komfortem se stejně dobře hodí pro delší cesty. Dostatečně vybavená verze Comfort s testovaným litrem je podle nás zlatá střední cesta za férových 329.990 Kč.

Od začátku výhodnější

Hned na úvod jsou ceny nového Hyundaie i20 zvýhodněny letní prémií ve výši 40.000 Kč, začínají tedy na 279.990 Kč. Dvacítka se nabízí ve čtyřech stupních výbavy.

Základní verze Start , určená výhradně pro atmosférickou dvanáctistovku, zahrnuje 15“ ocelová kola, přednárazový systém, asistent pro vedení v jízdním pruhu, asistent rozjezdu do kopce, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka, dálkové centrální zamykání nebo tempomat.

, určená výhradně pro atmosférickou dvanáctistovku, zahrnuje 15“ ocelová kola, přednárazový systém, asistent pro vedení v jízdním pruhu, asistent rozjezdu do kopce, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka, dálkové centrální zamykání nebo tempomat. Stupeň Comfort , dostupný již také pro výkonnější přeplňovaný litr, přidává zrcátka lakovaná v barvě vozu, manuální klimatizaci nebo podélně nastavitelný volant a lze jej dovybavit paketem Club s rádiem s bluetooth handsfree, elektricky ovládanými zadními okny, denními světly LED, volantem a hlavicí řadicí páky v kůži či dalšími prvky.

, dostupný již také pro výkonnější přeplňovaný litr, přidává zrcátka lakovaná v barvě vozu, manuální klimatizaci nebo podélně nastavitelný volant a lze jej dovybavit paketem Club s rádiem s bluetooth handsfree, elektricky ovládanými zadními okny, denními světly LED, volantem a hlavicí řadicí páky v kůži či dalšími prvky. Varianta Smart láká na šestnáctipalcová kola, světlomety LED, osmipalcový dotykový displej multimediálního systému s podporou Android Auto/Apple CarPlay nebo zadní parkovací senzory s kamerou. Tuto výbavu lze kombinovat také s mild-hybridní verzí motoru 1.0 T-GDI vybaveného manuální převodovkou iMT s elektrohydraulicky ovládanou spojkou.

láká na šestnáctipalcová kola, světlomety LED, osmipalcový dotykový displej multimediálního systému s podporou Android Auto/Apple CarPlay nebo zadní parkovací senzory s kamerou. Tuto výbavu lze kombinovat také s mild-hybridní verzí motoru 1.0 T-GDI vybaveného manuální převodovkou iMT s elektrohydraulicky ovládanou spojkou. Nejvyšší výbava Style má automatickou klimatizaci, navigaci s displejem 10,25 palce, digitální přístrojový panel, přední parkovací senzory, adaptivní tempomat a mnoho dalšího.

Základní údaje a ceny Motor 1,2i 1,0 T-GDI 1,0 T-GDI

MHEV Počet válců 4 3 3 Největší výkon [kW] 62 74 88 Převodovka 5M 6M 6M Akční cena Start [Kč] 279.990 - - Akční cena Comfort [Kč] 299.990 329.990 - Akční cena Comfort + Club [Kč] 319.990 349.990 - Akční cena Smart [Kč] 359.990 389.990 429.990 Akční cena Style [Kč] 419.990 449.990 489.990 Podrobnější technická data zatím Hyundai k nové generaci i20 neuvádí. Automatická převodovka DCT je příplatkem 40.000 Kč – pouze pro 1,0 T-GDI a tedy výbavy Comfort (pouze s balíčkem Club), Smart a Style.

