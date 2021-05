Radosti Překvapivě hodně místa uvnitř Pohodlná sedadla Bohatá výbava Skvělé řazení Starosti Méně citlivé řízení Vyšší cena s přeplňovaným motorem 8 /10

Segment nejmenších městských aut pomalu vymírá a miniauta jsou přežitek, hlásalo se ze všech stran do světa. A do toho Hyundai představil novou generaci modelu i10. Letos v září to budou od tohoto výletu do zdánlivě slepé uličky dva roky a data vypovídají o tom, že Hyundai svou snahou udržet minivůz při životě neudělal chybu. Podle údajů Svazu dovozců automobilů u nás bylo loni registrováno 832 kusů modelu i10, což mu vyneslo druhé místo v segmentu za Škodou Citigo. I letos je to zatím dvojka na trhu, ovšem za Toyotou Aygo. A slovy Jaromíra Bosáka pouze o prsa korejské ženy.

Hyundai i30 padnul na cenové dno. Scala si o něčem takovém může nechat zdát

Něco se ale musí nechat: zatímco v minulosti jsme městská miniauta vnímali spíše jako „nouzové“ řešení mobility na krátké vzdálenosti, dnes jsou z nich hlavně pořádné stylovky. O pozici Fiatu 500 na výsluní stylovek není sporu, ze stálic můžeme zmínit třeba Volkswagen up! GTI a zajímavý jistě bude i připravovaný crossover od Toyoty, zatím nazvaný Aygo X Prologue. Ten je mimochodem jedním z důkazů, že tady s námi městská miniauta budou ještě dlouho, jen už zřejmě ne taková, na jaké jsme celé roky zvyklí.

Je to fejk, ale povedený

Asi jste si všimli, že miniauta už dnes rozhodně nejsou levná. Nejlevnější Hyundai i10 v akci (-40.000 Kč) stojí jen o deset tisíc méně než základní Dacia Sandero (pravda, ta nemá ani lakované nárazníky), za poslední roky se toho ale změnilo hodně a fakt, že auto na délku neměří ani 3,7 metru, nutně nemusí znamenat, že se do něj vejde jen drobná řidička s čivavou. On je totiž Hyundai i10 v jádru až překvapivě dospělé auto.

Nová Dacia Sandero se ukázala v úplném základu. Má LED světla, černé díly nevadí

Jasně, v linii N Line Style, v níž by bez akční slevy 40.000 Kč stál bez desetikoruny 430 tisíc, vypadá trochu jako parodie na sporťák, naprosto stejně ale vnímám všechny ostatní GT-, R- a jiné „lajny“. Od ostatních verzí se i10 N Line liší úplně novou maskou chladiče s proužky denního svícení, má sportovněji střižené nárazníky, přední lízátko a zadní difuzor jsou zvýrazněny červenou linkou a nechybí ani dvojitá koncovka výfuku. I kola jsou speciální – šestnáctky má pouze N Line a nejvtipnější na nich je středová polička připomínající centrální matici.

Zvenku jde jenom o to udělat co největší dojem, což vychází, byť se autaři budou nad některými detaily možná trochu pochechtávat. Stačí se však posadit za volant a pevně věřím, že i ti největší dobírači začnou tohle prtě brát vážně. Na rozdíl od Toyoty Aygo či Volkswagenu up! uvnitř nenajdete odhalené plechy, plasty jsou tvrdé jako kámen, ale díky velkému dotykovému displeji infotainmentu, červeným detailům (výdechy ventilace, prošívání volantu) a „enkové“ hlavici řadicí páky to uvnitř vypadá hodnotně.

Z holobytu k hi-techu: Hyundai i20 ušel daleko, s prvotinou už srovnávat nelze

Kdo někdy zažil jízdu v Toyotě Aygo nebo Volkswagenu up!, ten ví, že je musíte fakt hodně milovat, abyste s nimi vyrazili na delší výlet. V i10 vám to ale vadit nebude. Nemá totiž úzké a krátké sesle, ale rozměrná a pohodlná sedadla, za která by se nemusela stydět ani o dvě třídy větší „třicítka“. Volant je nastavitelný pouze výškově, takže pozice k řízení bude pro spoustu řidičů kompromisem, s tím se ale musí v daném segmentu počítat.

Jinak je tady ale vše, na co jste zvyklí z větších modelů: multifunkční volant, tempomat, hlasové ovládání, automatická klimatizace, indukční nabíječka, což je mimochodem jediná odkládací schránka v interiéru, v níž odložené drobnosti nedrnčí, navigace, vyhřívání předních sedadel a volantu, konektivita Apple CarPlay a Android Auto či zadní parkovací kamera. Navíc spoustu jmenovaných prvků má zkoušená verze N Line už ve standardu.

Hyundai i10 N Line má české ceny. Jak si vede proti velkému rivalovi z Bratislavy?

Jaký je ale smysl takového auta? Je pro lidi, kteří chtějí komfortní výbavu známou z vyšších segmentů, ale z jakéhokoliv důvodu nechtějí vůz vyššího segmentu. Vždyť se tam nikdo nevejde, řeknete si, jenže to není pravda – měřím 190 cm a „za sebe“ se vejdu! Kdyby bylo nejhůř, čtyři vysoké cestující i10 převeze. Nebo pět malých, protože na rozdíl od Volkswagenu up! či Fiatu 500 je Hyundai i10 homologován jako pětimístný.

Nakonec ani kufr není marný. V základu pojme solidních 252 litrů a 1050 litrů získáte po sklopení zadních opěradel. To je pro představu dost na to, abyste bezpečně převezli například čtyři kompletní 17palcová kola. Drobnosti se vejdou pod podlážku, kde nechybí ani standardně dodávaná dojezdová rezerva. Co potřebujete víc?