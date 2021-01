Hyundai by mohl vyrábět automobily Apple. Společnosti spolu řeší podmínky

Americká technologická společnost Apple se před pár lety nadšeně připravovala na vstup do automobilového průmyslu elektromobilem. I když to v posledních měsících vypadalo, že je projekt u ledu, nakonec se automobil s jablkem ve znaku prý na silnicích skutečně ukáže. Odhaduje se, že první kus uvidíme do pěti let.

Apple nicméně umí vyrobit telefon, počítač i obyčejnou tužku, ale automobil pochopitelně nikdy nevyráběl. Je tak pravděpodobné, že se s výrobou auta obrátí na nějakou automobilku. Otázkou bylo, na kterou. Pokud totiž všechno klapne a Apple přesune svou kupní sílu na auto, může to mít pro zvolenou automobilku obrovský byznysový potenciál.

Na serveru Korea Economic Daily se nyní objevila informace, že Apple jedná o spoluúčasti na projektu svého vozu s automobilkou Hyundai. Zpočátku se to zdálo jako fake news, ale krátce poté se k věci vyjádřila i samotná korejská automobilka. Ta potvrdila, že s americkou společností skutečně jedná a aktuálně si mezi sebou vyjednávají podmínky.

Informaci, že Apple s Hyundaiem nebudou jen vyrábět auta, ale i na výrobu nákladné baterie, automobilka nekomentovala. Nic však ještě nebylo rozhodnuto. Je dost možné, že Apple rozhodil sítě ještě mnohem dál a řeší spolupráce i s dalšími výrobci. Hyundai se ale jeví jako nejideálnější kandidát, protože do elektromobility a inovací v dopravě šlape naplno.