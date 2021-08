Radosti Výborný podvozek Velký vnitřní prostor Rozumná spotřeba paliva Starosti Vyšší cena u vybavené verze Mild-hybrid nemůže mít rezervní kolo 8 /10

Člověk se může v současné záplavě malých crossoverů snadno ztratit. Každý výrobce kombinuje městský půdorys s vyšší stavbou karoserie a zvýšenou polohou sedaček, slibuje vyspělou konektivitu, ideální vlastnosti do městské džungle... Není divu, po tomto typu auta je nyní prostě velká sháňka a kdo ho nemá v nabídce, zaspal dobu. A čím lepším se odlišit, než výrazným designem?

Hyundai Bayon na ulici v roce 2021 nepřehlédnete a často je cílem zvídavých pohledů. V jeho oblé přídi zaujmou extrémně úzké diodové pásy pro denní svícení v horní části, na bocích nažehlené hrany a vzadu zase světla s tvary bumerangů, propojená diodovým pásem. Vkus je sice individuální záležitostí, ale na zákazníky Hyundaie tyto futuristické tvary evidentně zabírají, jak ukazuje například poslední generace Tucsonu.

Hyundai Bayon přijel do Česka. Malému SUV pomáhá akce, startuje na 350.000 Kč

Zatímco vnějšek odkazuje do budoucnosti, uvnitř žádná futuristická divočina neprobíhá. A to je sakra dobře. Na výšku orientovaná palubní deska neukrajuje vnitřní prostor a vše na ní najdete tam, kde čekáte. To znamená, že teplotu nastavíte kolébkovým přepínačem, který lze nahmátnout po paměti, hlasitost regulujete otočným voličem poblíž řidičovy pravé ruky a vypínač stop/startu najdete vlevo pod volantem. Bez záludností jsou také ovládací prvky na volantu – pod levým palcem máte audio a komunikační funkce, pod pravým palubní počítač a ovládání tempomatu s šikovným čudlíkem pro vypnutí a zapnutí vedení v jízdních pruzích.

Chcete se projet ve vysněném voze? Auta na náplavce 2021 nabídnou i testovací jízdy

Velmi přesvědčivě působí digitální přístrojový štít Supervision s úhlopříčkou 10,25“, který je součástí této nejvyšší specifikace Style a za který u nižších verzí nelze připlatit. Má solidní rozlišení, nastavitelnou grafiku (moc pěkně působí ukazatele s číselnými údaji v prostorových kostkách, které se při změně rychlostního stupně protočí) a nekomplikovanou strukturu palubního počítače plus dalších zobrazovaných údajů.

Dospělácky vypadá také infozábavní systém s dotykovou obrazovkou o stejné úhlopříčce, který už známe z jiných modelů značky. Startuje celkem rychle, snadno se v něm zorientujete a nabídne přehlednou grafiku při obsluze rádia, navigace a dalších prvků. A ani zde nechybí možnost nechat si hrát uklidňující zvukovou smyčku s šumem mořských vln, deštěm, praskáním krbu nebo ruchem kavárny. Hlavní funkce volíte dotykovými ploškami pod displejem – opět žádná složitost.

TEST Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI HEV: Mílovými kroky k autu na celý život

Sedadla má Bayon v každé výbavě stejná, takže se v „holátku“ s manuální klimatizací a bez rádia usadíte stejně, jako v této vyšperkované verzi za nemálo peněz. Široké sedáky pojmou i urostlejší jedince a mají dobré vedení v oblasti stehen, doplněné postranním polstrováním opěradel, které hezky podrží v zatáčkách. Navzdory svému akčnějšímu vzhledu jsou sedadla měkká a pohodlná a tudíž se v nich cestuje příjemně. Ale základní cena 350 tisíc je v určitých ohledech na vnitřku znát – množství tvrdých plastů (byť dobře seskládaných a nevrzajících) je nemalé.

TEST Hyundai i10 1.0 T-GDI N Line: Bejby nebude sedět v koutě!

Prostor nad hlavou na zadních sedadlech těží z linie střechy, která se svažuje jen velmi pozvolně a strmě klesá až za zadními koly. Vejdou se sem dva lidé s výškou i lehce přes 180 centimetrů, místa pro nohy je dostatek a ve dvou vyšších výbavách Smart a Style mají cestující k dispozici jeden USB konektor pro rychlodobíjení bez příplatku.

Kufr má dle metodiky VDA objem velmi solidních 411 litrů a v reálu ho lze dokonale využít. Zadní opěradla sice nejdou sklopit do roviny, ale celkové množství prostoru je velmi působivé. Podlahu kufru můžete umístit do dvou poloh, přičemž v té spodní vzniká u spodní hrany opěradel menší rampa. V prostoru pro rezervu pak najdete baterii, kolem níž si můžete naházet různé drobnosti.