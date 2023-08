Hyundai a Kia věří plug-in hybridům. Pracují na nové generaci pohonu s dvojnásobným dojezdem v elektrickém režimu

Někdo je má za slepou vývojovou skupinu, jiní je vnímají jako vhodný mezistupeň mezi konvenčním a elektrickým pohonem. Hyundai a Kia vidí v plug-in hybridech smysl a společně pracují na systému nové generace s velkým benefitem.

Jihokorejské automobilky Kia a především Hyundai vedou úspěšné tažení v segmentu elektromobilů, ale svým klientům poskytují i odpovídající konvenční alternativy. Tedy, pokud zrovna nebydlíte v Norsku, kde si jiný než elektrický vůz pomalu nekoupíte.

Jenže klientů, kteří by ochotně přesedlali rovnou na bateriový vůz, je málo, proto je důležité nabídnout různé úrovně hybridizace, ať si každý vybere dle svých preferencí. Některé automobilky mají plug-in hybridy za slepou vývojovou cestu, a to zejména proto, že uživatelé je nesprávně používají. Přesněji řečeno, nenabíjejí je a často jezdí s vybitým akumulátorem, čímž jde jejich efektivita do háje. S tímto nešvarem se setkávají zejména firmy u zaměstnaneckých vozů.

Přesto plug-inu korejské automobilky věří. Za jeho největší přednost považují možnost lokální bezemisní jízdy a podporu spalovacího motoru na dlouhých cestách. Přitom nejde o krátkodobou vizi, naopak, počítá se s ním i v dlouhodobém horizontu.

Podle korejského média ETNews Hyundai a Kia spolupracují na vývoji druhé generace plug-in hybridního pohonu, který se má nejblíže objevit v luxusním sedanu Grandeur. S jeho premiérou se počítá v polovině dekády. Jelikož bude novinka založená na stejné platformě jako budoucí Hyundai Santa Fe a Kia Sorento, dostanou stejný pohon také obě SUV. Jeho největším přínosem bude prodloužení dojezdu v elektrickém režimu kolem 100 kilometrů dle metodiky WLTP.

V současné době vystačí 13,8kWh baterie v obou SUV na 57 kilometrů. Soustava, jejíž součástí je kromě elektromotoru také přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, disponuje kombinovaným výkonem 195 kW s točivým momentem 350 N.m. Bude zajímavé sledovat, jakou baterii nakonec skupina použije a o kolik naroste hmotnost obou vozů, která aktuálně činí kolem 2 až 2,1 tuny.